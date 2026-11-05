Την ικανοποίησή του από τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε πολλούς τομείς εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης είπε: «36 δισεκατομμύρια η χώρα κατάφερε και αξιοποίησε και είμαστε στο τέλος και τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα. Ήμασταν συνεπείς και αξιοποιήσαμε κάθε ευρώ από τα 36 αυτά δις σε ένα πλήθος έργων σε όλη την επικράτεια».

«Η Ελλάδα», πρόσθεσε αναφερόμενος στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, «ελπίζει από το νέο ΕΠΕΣ, όπως ονομάζεται, να εξασφαλίσει γύρω στα 50 δισ. και το ερώτημα είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο. Θα δούμε τη νέα πρόκληση με διαφορετικούς όρους. Η εμπειρία μας από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι οδηγός».

Και συνέχισε: «Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Καλύπτουμε το χαμένο έδαφος και αυτή η επένδυση είναι μια από τις εκατοντάδες που έχουν γίνει. Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία αλλάζουν χαρακτήρα και εμείς την προικίζουμε με υποδομές για να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Αναφερόμενος ειδικά στο αεροδρόμιο τόνισε: «Το αεροδρόμιο θα φτάσει από τους 400.000 επιβάτες στο ένα εκατομμύριο. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και η Καλαμάτα θα έχει ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο».

Δείτε LIVE την εκδήλωση για τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκεπτόμενος το εργοτάξιο του αεροδρομίου Καλαμάτας αλλά και εκείνο του οδικού άξονα προς τη Μεθώνη είπε: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο».