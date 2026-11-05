Ο Αλέξης Τσίπρας είχε «αδυναμία» στους ποινικούς κώδικες, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όπως είπε, δύο φορές ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε αλλαγές.

Η πρώτη αλλαγή, όπως επισήμανε ο κ. Φλωρίδης, έγινε τον Απρίλιο του 2015, μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, με τον νόμο Παρασκευόπουλου, με αποτέλεσμα «να αποφυλακιστεί το βαρύ έγκλημα της χώρας» και η δεύτερη τον Ιούνιο του 2019 με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα, με αποτέλεσμα να καταργηθούν δίκες.

Υπενθύμισε ακόμη, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 και τον Στέφανο Διαμαντόπουλο, ότι παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής κατά μία εβδομάδα – ενώ είχαν ανακοινωθεί εκλογές – προκειμένου να γίνουν οι εν λόγω αλλαγές.

Κατήγγειλε μάλιστα ότι στη συντακτική Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα συμμετείχαν δικηγόροι οι οποίοι είχαν υποθέσεις σε δίκες.

«Αρκεί κανείς να ανατρέξει στα ρεπορτάζ της εποχής και να δει ποιες υποθέσεις επηρεάστηκαν, αλλά και ποιοι δικηγόροι συμμετείχαν τόσο στη συντακτική επιτροπή του Ποινικού Κώδικα όσο και ως συνήγοροι κατηγορουμένων. Σε μία εβδομάδα οι κώδικες ψηφίστηκαν και οι κατηγορούμενοι χαιρέτησαν ειρωνικά τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στη νομοθετική πρωτοβουλία του 2024, οπότε και η σημερινή κυβέρνηση άλλαξε τους κώδικες. «Ξεθεμελιώσαμε τους παλιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης — συμπεριλαμβανομένων των αναφορών για υποθέσεις τύπου Μαδούρο αλλά και τη μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου — σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση βάλλεται αδικαιολόγητα από την πρώτη στιγμή με βαρείς χαρακτηρισμούς.

Όσον αφορά τα αιτήματα για εξεταστικές επιτροπές, ξεκαθάρισε την κοινοβουλευτική διαδικασία: «Εφόσον θέλουν εξεταστική, ας καταθέσουν τις απαραίτητες υπογραφές και ας το αιτηθούν στη Βουλή».

Τα αποτελέσματα του «ελληνικού FBI»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας, το λεγόμενο «ελληνικό FBI» έχει διαχειριστεί εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, υποθέσεις, αξιοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Με φόντο τις τελευταίες αποκαλύψεις των μεγάλων υποθέσεων, έκανε λόγο για έρευνες πολλών μηνών με σημαντικά αποτελέσματα.

Ανέφερε ως παράδειγμα την υπόθεση «Χωριάτικο», η οποία περιλαμβάνει 450 εταιρείες και 580 τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα αυτά έπρεπε να ελεγχθούν.

«Η κυβέρνηση στην πράξη αναδιαρθρώνει μηχανισμούς που φέρνουν αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της για να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη δικαστική αίθουσα», τόνισε χαρακτηριστικά.