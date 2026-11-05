Υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα καλλιέργειας ντομάτας στην Οιχαλία Μεσσηνίας επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή.

Πρόκειται για μια σύγχρονη θερμοκηπιακή εγκατάσταση, η οποία ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών στον χώρο καλλιέργειας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μπαλτάκος, και ο διευθυντής του έργου, Στέλιος Διαμαντόπουλος.

Κατά την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, στάθηκε στη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας στην περιοχή, καθώς και στη στήριξη της επένδυσης μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

«Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, επίσης, σημαντική ανακοίνωση για την περιοχή της Μεγαλόπολης αργότερα μέσα στην ημέρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της αξιοποίησης της ελληνικής τεχνογνωσίας.

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία, την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε», ανέφερε.