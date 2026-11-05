Τίθεται από σήμερα, Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται: