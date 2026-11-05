Το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της δομής, η οποία είναι η μοναδική του είδους της στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και συνομίλησε με το προσωπικό για τη λειτουργία της, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή της.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίμης Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Η λειτουργία και η χρηματοδότηση του οικοτροφείου

Το οικοτροφείο διαθέτει 15 θέσεις φιλοξενίας, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 20, καθώς το κτίριο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Σήμερα φιλοξενούνται στη δομή 12 ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Η δημιουργία του οικοτροφείου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ έκτοτε η λειτουργία του καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Στη δομή απασχολούνται συνολικά 19 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος έχει και την επιστημονική ευθύνη, ψυχίατρος, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, επτά μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, επτά εργαζόμενοι στη φροντίδα και σε γενικά καθήκοντα, καθώς και ένας διοικητικός υπάλληλος.