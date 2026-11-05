Για το σχέδιο της «Φωνής Λογικής» για να «καθαρίσουν οι γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας και να συλλαμβάνονται όσοι κακώς έχουν άσυλο» μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε συνέντευξή της, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η κ. Λατινοπούλου εκτίμησε ότι «η Αμερική γι’ αυτό τον εξέλεξε (σ.σ. τον Ντόναλντ Τραμπ), γιατί ήθελε μια πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό».

Σε ερώτηση για περιστατικά με αστυνομικούς της ICE που σκότωσαν μετανάστες, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέφερε πως «δεν δολοφονείται κανείς στους δρόμους, όταν κάποιος λαθρομετανάστης πάει να επιτεθεί σε σώματα ασφαλείας ή να κάνει κάποιο αδίκημα… Δείτε πόσα περιστατικά έχουν γίνει από λαθρομετανάστες από αποκεφαλισμούς μέχρι εγκλήματα και βιασμούς».

«Με Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά να “καθαρίζουν” τις γειτονιές, για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα γίνει σε γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ή η Ομόνοια. Πρέπει σε αυτές να μένουν Έλληνες. Θα λύσω τα χέρια στους αστυνομικούς, να κάνουν τα δέοντα και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο», είπε η κ. Λατινοπούλου.

«Το μεταναστευτικό λύνεται και με μαλινουά και με το να έχει λυμένα τα χέρια της η αστυνομία. Λύνεται με το να επιβάλεις το νόμο και την τάξη. Λύνεται με το να πάνε εκεί που πρέπει και εκεί που πρέπει να πάνε είναι κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά μέχρι την απέλασή τους και ταχύτατες διαδικασίες απέλασης. Είναι δική μας θέση το ότι έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν κλειστά κέντρα εκτός Ευρώπης», επέμεινε.

Σύμφωνα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, «αυτοί, που έχουν εισβάλει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία, κάτι μαντραχαλάδες 17-35 ετών. Η ανοχή αυτή για λαθρομετανάστες, γύφτους και μπαχαλάκηδες θα τελειώσει».

Επίσης, αναφερόμενη στους Ρομά δήλωσε ότι «έχω πει είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα. Σίγουρα πρέπει να τελειώνουμε με την επιδοματική πολιτική στους γύφτους. Δεν μπορεί να συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα. Τα μέτρα είναι να τελειώσουμε με τα επιδόματα, τα οποία ουσιαστικά δεν πρέπει να λαμβάνει όποιος καταδικάζεται, με τους παράνομους καταυλισμούς τέλος, με τα ανήλικα τα οποία είναι απροστάτευτα μέσα στους καταυλισμούς. Πρέπει επιτέλους να μπορούν να πάνε στο σχολείο, να μεγαλώσουν με ίσες ευκαιρίες και κανονική ζωή. Και επιτέλους να τιμωρούνται, να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι παραβατούν που είναι σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να τους ανέχεσαι και δεν μπορείς να συνεχίζεις να μιλάς για ενσωμάτωση. Άμα όμως έχει σπίτι χτισμένο, στο οποίο πληρώνει το νερό του, πληρώνει το ρεύμα του, πληρώνει τις υποχρεώσεις του και φορολογείται και ζει κανονικά όπως κάθε ένας από εμάς. Με αυτούς δεν ασχολούμαστε. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτοί, όμως, οι οποίοι κλέβουν ρεύμα από τις κολόνες της ΔΕΗ, κλέβουν νερό, μεγαλώνουν σε καταυλισμούς τα παιδιά τους και οι ίδιοι και μέσα εκεί είναι άβατα στα οποία δεν μπορείς να πλησιάσει η αστυνομία. Φυσικά, και θα πλησιάσει η αστυνομία. Και αν χρειαστεί θα πλησιάσει και ο στρατός. Δεν είναι λοιπόν αυτό άλλοθι ούτε δικαιολογία το ότι επειδή αυτοί έχουν μέσα μπορεί να έχουν όπλα. Τι είμαστε εδώ πέρα; Κοινωνία δύο κατηγοριών;. Αυτά τα οποία θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς σίγουρα θα οδηγήσουν πολλούς στη φυλακή. Εκτός αυτού, η καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας πρέπει να είναι ουσιαστικά αυτό, το οποίο θα τελειώνει την κατάσταση με τους καταυλισμούς, οι οποίοι είναι παράνομοι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα ο καθένας να πηγαίνει και να στήνει το τσιφλίκι του όπου θέλει. Μόνιμα, λοιπόν, κλιμάκια μέχρι να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση και μέχρι να λυθεί αυτή η λαίλαπα η οποία συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με ανοχή μιας κυβέρνησης η οποία έλεγε ότι θέλει το νόμο και την τάξη, μιας κυβέρνησης η οποία έλεγε ότι θα λύσει το πρόβλημα. Μόνιμα κλιμάκια μέχρι να ξεριζωθεί όλο αυτό, το οποίο συμβαίνει με τους παράνομους καταυλισμούς και γενικότερα με την εγκληματική δράση πολλών εξ αυτών».

Για τα χθεσινά επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, είπε: «Οκτώ χρόνια Νέα Δημοκρατία, οκτώ χρόνια μπάχαλα στα πανεπιστήμια. Τρεις φοιτητές νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γιατί πενήντα κουκουλοφόροι μπήκαν στην Πανεπιστημίου Πόλη με λοστούς, με τσεκούρια, με μολότοφ. Και τρεις φοιτητές βρίσκονται στο νοσοκομείο και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου περαστικά σε αυτούς τους φοιτητές. Και από την άλλη είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Τι θα γινόταν αν ένας από αυτούς τους φοιτητές κατέληγε νεκρός; Τι θα γινόταν; Υπάρχει λύση. Δεν θέλουν να την κάνουν. Η λύση είναι αυτή που φωνάζουμε χρόνια. Το λέω από τότε που ήμουν φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τουρνικέ στα πανεπιστήμια κάρτες εισόδου, κάμερες στα πανεπιστήμια, περιφρούρηση των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων. Δεν τα κάνουν. Να μπει η αστυνομία και να κάνει συλλήψεις. Με πενήντα κουκουλοφόρους, μηδέν συλλήψεις. Το αντιλαμβάνεστε; Και τρεις φοιτητές στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν λες ότι έρχεσαι και ψηφίζεις πανεπιστημιακή αστυνομία και στο τέλος το παίρνεις πίσω, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Τι το ψηφίζεις; Μην το ψήφιζες καν εξαρχής».

Και συμπλήρωσε: «Θέλει αυτά τα μέτρα το πανεπιστήμιο, τα οποία σας είπα. Κάμερες, τουρνικέ, κάρτες εισόδου. Έλεγχος, λοιπόν, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και να χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα αυτοί οι οποίοι προκαλούν όλα αυτά τα μπάχαλα και να πληρώνουν και οι γονείς τους τις ζημιές ή οι ίδιοι οι γονείς τους, τις ζημιές τις οποίες προκαλούνε. Δεν είναι το τσαρδάκι του καθενός το πανεπιστήμιο».

Για την πρόσληψη security, υποστήριξε: «Εφαρμόζονται όταν έχεις κάμερες, όταν έχεις security. Γιατί τα πανεπιστήμια έχουν προσλάβει και security με τα λεφτά μας. Τα δικά μας τα λεφτά των φορολογουμένων. Και έρχομαι να σας πω και τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή στην Πανεπιστημιούπολη μέσω του ΕΚΠΑ υπάρχουν security. Security τα οποία ξέρετε πόσο μας κοστίζουν; Για τρεις μήνες σύμβαση είναι 800 χιλιάδες ευρώ. Ερωτώ τον κύριο Μητσοτάκη. Πού είναι η security, οι οποίοι πληρώνονται από τους φορολογούμενους 800 χιλιάδες ευρώ με σύμβαση; Τι κάνουν; Τι απέτρεψαν; Δεν είπα ότι κάνουν συλλήψεις. Μπορούν, όμως, να παρέμβουν και να προστατεύσουν τους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται μέσα. Η δουλειά των security, λοιπόν, που πληρώνονται ξαναλέω με 800 χιλιάδες ευρώ για τρεις μήνες. Λοιπόν, ας μας το πει ας μας βγει ο κ. Μητσοτάκης, η αρμόδια υπουργός η κ. Ζαχαράκη πόσοι security είναι. Να βγουν, να μας πουν πόσα κοστίζουν και πόσοι security είναι. Πού ήταν η security την ώρα που μπήκανε και εισέβαλαν οι πενήντα μπαχαλάκηδες με κράνη, με κουκούλες, με λοστούς και μολότοφ και με συρματόσχοινα».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου: