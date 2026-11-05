Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας συναγωνίζονται σε τοξικότα και έχουν επιδοθεί σε έναν «ανταγωνισμό ύβρεων».

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η κ. Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στην οποία κάλεσε την κυβέρνηση «να το βουλώσει», ανέφερε ότι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν ότι «τα έχουν λίγο παίξει».

«Το να βγαίνει ανακοίνωση ενός κόμματος με αυτό το λεξιλόγιο δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα έχουν λίγο παίξει και έχουμε δύο κόμματα που συναγωνίζονται σε τοξικότητα στον ίδιο χώρο, θα έχουμε έναν ανταγωνισμό ύβρεων ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Στοχεύουν και οι δύο προς τα αριστερά. Η συμπεριφορά του Ανδρουλάκη στη Βουλή με έχει προσωπικά στεναχωρήσει στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μπορούσε να γίνει κριτική με έναν πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, αλλά ανεβάζουν και εκεί τους τόνους», υπογράμμισε η πρώην υπουργός.

«Δεν του βγήκε το καινούργιο προφίλ του πιο συνειδητού και ήρεμού, δεν μπορούσε να το υπηρετήσει και από εκεί και πέρα άλλαξε και έγινε πάλι εαυτός του, διότι ήταν αμήχανος με το καινούργιο προφίλ», σημείωσε ακόμα για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια, η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε πως «όταν σε αποκαλούν αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι οκτώ χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις την ημέρα. Αν κάποιος έχει βρει κάτι μεμπτό πάει στον εισαγγελέα και το καταγγέλει. Αν οκτώ χρόνια δεν τους έχεις βρει τίποτα δεν μπορεί να παίζεις αυτό το χαρτί».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι δεν έχουν «φρένο» ούτε στις τοποθετήσεις τους για την εξωτερική πολιτική κάτι που όπως είπε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν βλάπτουν τη ΝΔ, καθώς υποστήριξε ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν «το ισχυρό χαρτί της ΝΔ». Ωστόσο, επεσήμανε ότι επηρεάζουν το επίπεδο της πολιτικής και του μηνύματος που περνάει προς τα έξω.

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, κ. Μπακογιάννη τα εκτίμησε ότι μετά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, για να τελειώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ερώτημα, όπως είπε, είναι πώς θα τελειώσει γιατί σημείωσε ότι δεν υπάρχει «καλή λύση» στο τραπέζι.

Τόνισε ότι οι πολίτες καταψήφισαν τον Τραμπ, διότι άλλα τους είπε και άλλα έπραξε. «Τους είπε ότι δεν θα κάνει κανέναν πόλεμο και ότι θα ρίξει τις τιμές. Αντίθετα έκανε πόλεμο, δεν τελείωσε τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως είχε δεσμευτεί, και οι τιμές ανέβηκαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

Μάλιστα, άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση και με αφορμή της ενδιάμεσες εκλογές, επισημαίνοντας ότι στις ΗΠΑ καταψήφισαν τον Τραμπ, γιατί οι πολίτες ξέρουν ότι η ακρίβεια είναι «ακρίβεια Τραμπ». «Εδώ δεν πιστεύει κανείς ότι αν ψηφίσουν Τσίπρα ή Ανδρουλάκη θα ανοίξουν αυτοί τα Στενά του Ορμούζ ή θα λύσουν το πρόβλημα του Ιράν», ανέφερε.

Η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δίνει επιδοτήσεις για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, πρόσθεσε.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, η βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «το καλώδιο είναι ένα θέμα στο οποίο με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει ζήτημα. Άλλο είναι το θέμα μας με την Τουρκία. Το θέμα μας με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα μας και η ΑΟΖ. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε, αυτό πρέπει να λύσουμε».

Σε ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι θα καταγράψει υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, είπε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τάσεις. Το παλιό λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική.

Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα. Και ο κίνδυνος είναι να μπουν σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική, το οποίο για ένα σοβαρό κόμμα είναι θανάσιμο λάθος».

Η συγγνώμη για το «κλείσ’ το ρε πουλάκι μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε συγγνώμη που έχασε την ψυχραιμία της, όπως παραδέχτηκε, σε εκδήλωση για το νοσοκομείο στα Χανιά, όταν είπε σε γυναίκα που τη διέκοψε, «κλείσ’ το ρε πουλάκι μου, μιλάω».

«Εγώ επειδή έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 μέρες στα Χανιά, πράγματι έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη, καθόμουν 3,5 ώρες άκουγα και όταν προσπάθησα να παρουσιάσω ένα τεράστιο πρότζεκτ για το νοσοκομείο των Χανίων, έχασα την ψυχραιμία μου και έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη: