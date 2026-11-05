Για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, για τις προκλήσεις του πληθωρισμού αλλά επίσης και για τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής μίλησε το πρωί της Πέμπτης 5/11 ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχεται να βάλει αυστηρούς κανόνες στους servicers και να παράσχει ουσιαστική κάλυψη στους πολίτες» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και παράλληλα εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της «εξωπραγματικές».

Εστιάζοντας στην ενεργειακή κρίση ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση συνολικά για την Ευρωζώνη. Έχει να κάνει με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τον πόλεμο. Η Ελλάδα όμως είναι από τις χώρες που προσπαθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να στηρίξουν όσο πιο πολλούς μπορούν για όσο πιο πολύ μπορούν. Έχουμε δώσει πάνω από 1,44 δισ. ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης, αμιγώς για ενεργειακά μέτρα».

Σε ερώτηση αναφορικά με το εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία, απάντησε: «Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί, έχουμε χτίσει δυνατότητες. Νομίζω ότι και ο κόσμος θα αναγνωρίσει ότι υπάρχουν αντανακλαστικά, υπάρχει ταχύτητα και υπάρχει κι ένα κράτος το οποίο παρεμβαίνει. Ακριβώς με τη μέριμνα ότι αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα και θέλουμε να είμαστε εκεί».

«Βάζουμε κανόνες και στηρίζουμε τον δανειολήπτη»

«Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ο καλοπροαίρετος, ο αντικειμενικός θα πει ότι έρχεται να βάλει κανόνες και να στηρίξει τον δανειολήπτη. Και αυτό πήγε η αντιπολίτευση να το αποκρύψει τις προηγούμενες μέρες» υπογράμμισε και σημείωσε, κάποιες από τις προτάσεις που κατέθεσε η αντιπολίτευση είναι «εξωπραγματικές», για αυτό και χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως «Παναγιώτη Λαφαζάνη».

«Λέμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση έχει φέρει μια αλλαγή στον εξωδικαστικό γι’ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει; Λέει ότι πρώτα πρέπει να γίνει πτώχευση του πολίτη. Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει που θέλει πρώτα να πτωχεύσει για να προστατεύσει το σπίτι του, για να του δοθεί αυτή η δυνατότητα, και όχι να κάνει μια ρύθμιση; Στον εξωδικαστικό, αυτή τη στιγμή – που τον ξεκινήσαμε τέλη Σεπτεμβρίου – μπορεί κανείς να προστατεύει την πρώτη του κατοικία. 675 άνθρωποι που μας βλέπουν έχουν μπει σ’ αυτό» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Λέει το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του να μπορείς να αγοράζεις, όπως ο servicer, το δάνειό σου σε ένα κλάσμα της τιμής. Ακούγεται ευχάριστο. Από την άλλη όμως, θα σας πω δύο πράγματα εδώ, τα οποία τα είπα και στη Βουλή χθες: Πρώτον, αν αυτό ισχύει, τότε γιατί κανείς να ξαναπληρώσει δάνειο στη χώρα μας; Γιατί να συμβεί αυτό; Δεύτερον, γιατί να ξαναδώσει η τράπεζα δάνειο μετά, αν ξέρει ότι τα δάνεια αυτά δεν θα εξυπηρετούνται; Ακόμη και η πρόταση Βελόπουλου που άκουσα χθες έλεγε κάτι παραπάνω από αυτό: να υπάρχει κι ένα 10% premium για τους servicers. Ξέρετε, εδώ το θέμα δεν είναι να είσαι ευχάριστος. Το θέμα είναι να μπορέσεις να βοηθήσεις τον κάθε άνθρωπο που μας βλέπει. Ο κόσμος αγωνιά για το αν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά του, θέλει ένα χέρι βοήθειας από το κράτος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν που θέλει να πληρώσει» συμπλήρωσε.

Τι είπε για την απόσυρση του άρθρου 23

Μιλώντας για το άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε τελικά μετά από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε: «Το να βγαίνει κανείς να λέει ότι φέραμε έναν νόμο κατ’ εντολή των servicers, ο οποίος τους βάζει προθεσμίες, τους βάζει πλαφόν στις προκαταβολές και τους δεκαπλασιάζει τα πρόστιμα… είναι αστεία πράγματα. Το άρθρο αυτό δεν έλεγε ότι μονομερώς μπορεί ο servicer να πάει και να κάνει εκτέλεση. Το άρθρο αυτό μιλούσε για συναινετική διαδικασία και δεν αφαιρούσε τη δικαστική προστασία, διότι πάντα υπάρχει εκεί το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο κόσμος μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για να κάνει ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Αλλά επειδή αυτά είναι και τεχνικά θέματα, τι διαπιστώσαμε; Για ένα νομοσχέδιο το οποίο στο 100% του πάει να βάλει κανόνες στους servicers και να δώσει δικαιώματα στον κόσμο που μας βλέπει, πήγε η αντιπολίτευση να στήσει ένα παιχνίδι – ακριβώς λόγω προεκλογικής περιόδου – ότι αυτό είναι το ανάποδο. Πήγε το άσπρο να γίνει μαύρο. Λοιπόν, τους αφαιρέσαμε αυτό το προνόμιο και το τελευταίο φύλλο συκής για να μην ψηφίσουν. Όταν ένας κόσμος έχει την ανάγκη μας, έχει ανάγκη ένα κράτος να του δίνει το χέρι, να τον βοηθάει, κάποιος που θέλει να πληρώσει, να λέει “θέλω να βγάλω το κεφάλι μου έξω από το νερό”, όλοι έχουμε ευθύνη που υπερβαίνει όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι».

«Εγώ δεν θέλω να δω πάλι την εικόνα που είδα χθες στη Βουλή με όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν θέλουμε να σταυρώσουμε κανέναν, θέλουμε να βοηθήσουμε», δήλωσε,

«Ο Τσίπρας έφερε τους πλειστηριασμούς και τα funds»

Ο υπουργός εκτόξευσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξηγώντας γιατί τον αποκάλεσε «πατερούλη των funds».

«Καταγγέλλει μια διαδικασία την οποία αυτός έφερε και έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Μπορεί να κάνει rebranding, δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησής του. Έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έφερε τα funds στην Ελλάδα…

Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία. Η Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Η λέξη “αλήθεια” ετυμολογικά σημαίνει “μη λήθη”, να μην ξεχνάς. Η δουλειά μας είναι να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα εκπροσωπούμε. Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να θυμηθούμε ότι υπάρχουν συνεπείς δανειολήπτες. Πρέπει να τηρήσουμε ισορροπία στην οικονομία. Πρέπει να μην ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην εικόνα στην οποία βρέθηκε και, ταυτόχρονα, πρέπει να βοηθηθεί όλος ο κόσμος» εξήγησε.

Τι είπε για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Εστιάζοντας στις υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως και το υπουργείο κάνει ελέγχους και τα ευρήματα πηγαίνουν απευθείας στα χέρια του εισαγγελέα.

«Πριν από 10 χρόνια ο τίτλος ήταν ότι η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της φοροδιαφυγής. Αυτό πλέον δεν υπάρχει και η ΑΑΔΕ δεν πρέπει να αδικείται εδώ. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο τα πιάνει η ΑΑΔΕ σε φοροδιαφυγή. Είναι το πλεόνασμα το οποίο γυρνάει πίσω στον κόσμο που μας βλέπει, άρα αυτό είναι κοινωνικό μέρισμα. Και υπάρχει και το ελληνικό FBI· δημιουργήσαμε νέες δομές, ακριβώς για να μπορούν, με πρόσθετα εργαλεία, να κάνουν και τις εξαιρετικές δραστηριότητες» είπε.

«Το κράτος ξεκίνησε μια μεγάλη διαδρομή το 2019. Ήταν σπριντ και μαραθώνιος μαζί. Έχουν γίνει τρομακτικά βήματα και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματά τους. Και θα δούμε και πολλά αποτελέσματα ακόμα» δήλωσε κλείνοντας.