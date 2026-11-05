Στα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, όπου ομάδα ατόμων εισέβαλε στο τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τους δράστες της επίθεσης, που άφησε πίσω της τρεις τραυματίες, λέγοντας πως ήταν «φασίστες, δολοφόνοι και εξωκοινοβουλευτικοί αριστεροί».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, η κατάσταση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. «Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν παλιότερα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το πώς κατάφερε η ομάδα κουκουλοφόρων να εισέλθει στον πανεπιστημιακό χώρο, απάντησε ότι «δεν μπορεί η πολιτεία να γνωρίζει ποιος μπαινοβγαίνει στα χιλιάδες κτίρια».

Επίσης, μίλησε για τις αρμοδιότητες των πρυτανικών αρχών για την προστασία των ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι «ελεύθερος ο κάθε πρύτανης να προστατεύει το πανεπιστήμιό του ,σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία».

Για την εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης στα πανεπιστήμια, ο Νίκος Παπαϊωάννου είπε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας μιας και οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί.

«Θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα ατομικά προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να προστατευθούν, γι’ αυτό έγινε σχετική μελέτη», είπε, εξηγώντας ότι η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να συνδυαστεί με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.