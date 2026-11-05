Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μάλιστα, γύρω στις 14:00 με 15:00 το μεσημέρι αναμένεται να διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, επί των άρθρων που έχουν θέσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η ψήφιση επί της αρχής, των υπολοίπων άρθρων και στο σύνολο του νομοσχεδίου.

Η πρώτη ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τροπολογιών, που έχουν κατατεθεί, διακόπησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης τοποθετήθηκαν όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και οι υφυπουργοί του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Θάνος Πετραλιάς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και 55 βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Συνολικά, έχουν εγγραφεί να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου 67 βουλευτές.

Κ. Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία, για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει

Κατά την έναρξη της συζήτησης, χθες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως η ΝΔ θέτει «σε ονομαστική ψηφοφορία 18 άρθρα, για να δούμε ποιος εννοεί και ποιος όχι την προστασία των δανειοληπτών».

Ο υπουργός, κατά την παρέμβασή του απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ανέφερε ότι «ακούμε επί ημέρες να καταγγέλλετε τους servicers, να μιλάτε για την προστασία των δανειοληπτών και να εμφανίζεστε ως διαπρύσιοι κατήγοροι» .

Επειδή «μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, σήμερα που είναι η διαδικασία της ψήφισής του, καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και την τροπολογίας που καταθέσαμε».

Ο κ. Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου που τίθενται στην ονομαστική ψηφοφορία είναι τα «αρ.3, 4, 5, 11, 13,14, 15,17 ,19,21,27,32, 33,35,36, 38 καθώς και τα δύο άρθρα της τροπολογίας» και πρόσθεσε «η ονομαστική ψηφοφορία είναι μια δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, για να δούμε ποιος λέει όσα εννοεί και να γνωρίζει κάθε πολίτης ποιος στηρίζει στην πράξη την προστασία των δανειοληπτών».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις ενστάσεις επί της αρχής, που έθεσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, έκανε δεκτό να ενταχθούν στην ονομαστική ψηφοφορία επιπροσθέτως και τα άρθρα του σχεδίου 22, 24 και 30, που ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, γιατί όπως είπε «όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών. Γιατί το κάθε «ναι» και το κάθε «όχι» θα έχει ονοματεπώνυμο και το κάθε «παρών» θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».

«Μην γίνεστε Λαφαζάνης» – «Είστε νεροκουβαλητές των funds»: Άγρια κόντρα Πιερρακάκη και Ανδρουλάκη

Εντωμεταξύ, χθες, ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τις ρυθμίσεις για σταθερό επιτόκιο 3%, αυστηρότερο πλαίσιο για τα funds και ενημέρωση των δανειοληπτών. Εφόσον η πρόθεση αυτή επιβεβαιωθεί στην ονομαστική ψηφοφορία, πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα ψηφιστούν από τουλάχιστον 192 βουλευτές.

Ο υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη και διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να υιοθετήσει κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που στηρίζει την κοινωνία «αλλά δεν τινάζει την μπάνκα στον αέρα».

«Μας κατηγορήσατε ότι τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Είπατε ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά την εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων. Μόνο που η εποχή εκείνη ήταν της ΝΔ που οδήγησε την χώρα να έχει 15,5% έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Με ένα κομμάτι της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που είναι καλό προφανώς συμφωνούμε, γι’ αυτό και σας κάλεσα σε συναίνεση. Αλλά για ένα άλλο κομμάτι των προτάσεων σας, σας είπα ότι τινάζετε την μπάνκα στον αέρα. Εντάξει υπάρχει ο Τσίπρας. Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τους βγείτε απ τα αριστερά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε: «Γίναμε και Λαφαζάνηδες σήμερα; Μάλιστα. Θυμηθείτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή και θα δείτε ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Έχουμε θεσμική μνήμη».

«Χαίρομαι που πάνω από 10 χρόνια ανήκω στην ΝΔ σε μια ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική παράταξη που έχει το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και διεκδικεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την τρίτη θητεία, αν αναρωτιέστε γιατί εσείς διεκδικείτε την 2η ή 3η θέση μην κοιτάτε εμένα. Αναζητήστε την απάντηση στον κοντινότερο καθρέφτη» συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν από 4.500 το 2021 σε 25.500 το 2025. «Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς. Είστε η κυβέρνηση που επέτρεψε σε αυτούς να έχουν ρεκόρ κερδών σε όλη την ΕΕ» ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αυστηροποιεί την εποπτεία των servicers και προβλέπει πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη και έως 5 εκατ. ευρώ.

«Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά. Και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες» τόνισε ο υπουργός.

Η κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Πιερρακάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για το θεσμικό πλαίσιο των funds, των servicers και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, επικαλούμενος τους νόμους 4354/2015 και 4472/2017 και άλλες παρεμβάσεις της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ιστορία των funds, των servicers και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει νόμους, έχει ημερομηνίες και, κυρίως, έχει την προσωπική του υπογραφή» είπε, υποστηρίζοντας ότι τον Μάρτιο του 2019 είχαν μεταφερθεί σε funds απαιτήσεις περίπου 18 δισ. ευρώ.

Παρά τη σύγκρουση, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί περισσότερες ρυθμίσεις, αυστηρότερη εποπτεία και αποτελεσματικότερη προστασία των δανειοληπτών. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι στηρίζει τις θετικές διατάξεις, ζητώντας την υιοθέτηση των προτάσεών του.