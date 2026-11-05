Μπορεί η αφορμή για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία να είναι το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όμως δεν επέλεξε τυχαία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να βρεθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, όπου ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει ισχυρά πολιτικά ερείσματα και η ΝΔ έχει υποστεί φθορά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε μια εποχή μεγάλης πολιτικής έντασης και λίγες ημέρες μετά τις αιχμές που άφησε εναντίον του Αντώνη Σαμαρά για τη σκληρή κριτική που του ασκεί ειδικά στα εθνικά θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο θα μιλήσει το απόγευμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά και θα επιθεωρήσει και θα αναδείξει τα έργα αναβάθμισης που γίνονται στην περιοχή. Παράλληλα, ενισχύονται οι γαλάζιοι αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί στην περιοχή και στο πλαίσιο αυτό στα ψηφοδέλτια του κόμματος θα υπάρχουν θέσεις για αυτοδιοικητικά στελέχη με εμπειρία και γνώση των συσχετισμών.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα ακολουθήσει το ίδιο τελετουργικό που υπάρχει σε κάθε περιοδεία του, δηλαδή θα βρεθεί κοντά στους πολίτες μεταφέροντάς τους μηνύματα για όλα τα πεδία της καθημερινότητας: ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία και παιδεία. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι παράλληλα με την περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα εξελίσσεται στην ίδια περιοχή και μια άλλη επίσκεψη, αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο στόχος και οι συμβολισμοί της επίσκεψης στη Μεσσηνία

Οι συμβολισμοί της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Μεσσηνία είναι πολλοί και στόχος της είναι μεταξύ άλλων να «μιλήσει» στην καρδιά των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ έτσι ώστε να τους αποτρέψει να αναζητήσουν αλλού πολιτική στέγη. Και ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει θα είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα των εκλογών. Επίσης, θα βολιδοσκοπήσει την επιρροή που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς και αν το σχεδόν 44% που είχε πάρει η γαλάζια παράταξη στις εκλογές του 2023 θα παραμείνει νεοδημοκρατικό, καθώς στόχο έχει να ανακόψει τις διαρροές των ψηφοφόρων. Κρίσιμο ρόλο στο εγχείρημα αυτό έχει αναλάβει ο επί χρόνια στενός συνεργάτης και σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τόσο την ανθρωπογεωγραφία της εκλογικής αυτής περιφέρειας όσο και τις κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο για προσέγγιση δυσαρεστημένων στελεχών και πολιτευτών της ΝΔ.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει έργα υποδομών, παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και έργα με κοινωνικό πρόσημο.

Θα ξεκινήσει στις 10.30, όπου θα επισκεφθεί το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που κατασκευάζεται στην Οιχαλία.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, ενώ θα επισκεφθεί και εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος και στις 17.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα αλλάξει νομό και θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

Η Μεσσηνία το τελευταίο διάστημα είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς λίγα 24ωρα πριν, στις αρχές της εβδομάδας, βρέθηκε εκεί και ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, από όπου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό αποκαλώντας τον αρχιερέα της διαφθοράς, μια φράση που πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μια κόντρα που έλαβε χαρακτηριστικά άγριας σύγκρουσης με αφορμή την υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων του 2019, με αιχμές για τα «γραμμάτια» και τις φωτογραφικές διατάξεις επί ΣΥΡΙΖΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να «πάρει τηλέφωνο τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, για να τον ρωτήσει, εάν ήταν ακραία πράξη διαπλοκής».