Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την εξέταση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών, την εποπτεία των δανειακών απαιτήσεων, τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Η κοινοβουλευτική διαδικασία αφορά επίσης την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία και τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχίσει την Πέμπτη, για δεύτερη ημέρα, στις 10 το πρωί.

Η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων που έχουν θέσει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί γύρω στις 2 με 3 το μεσημέρι καθώς και η ψήφιση επί της Αρχής, των υπολοίπων άρθρων και στο σύνολο του νομοσχεδίου.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης τοποθετήθηκαν όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης Δημήτρης Μαρκόπουλος και Θάνος Πετραλιάς. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς και 55 βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Συνολικά έχουν εγγραφεί να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου 67 βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ