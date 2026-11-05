Η συμβουλή των επικοινωνιολόγων στον Τσίπρα

BEAST

Τα γαλάζια γυαλιά για το μπλε τσουνάμι

Καλημέρα σε όλους. Αναγνώσεις επί αναγνώσεων για την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ με το Μέγαρο Μαξίμου να εκτιμά ότι άμεσα δεν θα αλλάξει τίποτα για τις ισορροπίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρότατες. Έμφαση δίνουν πάντως στο γεγονός ότι τόσο στο εσωτερικό του ρεπουμπλικανικού κόμματος και ειδικά στο Δημοκρατικό κόμμα τάσσονται ευθέως κατά του Ισραήλ, γεγονός που μπορεί να μεταβάλλει τα σημερινά δεδομένα και συμμαχίες που μέχρι τώρα θεωρούνταν αυτονόητες να ατονήσουν. Όσο αναφορά στα ελληνοτουρκικά και πάλι η παραίνεση αναμένεται να είναι «βρείτε τα…» έλεγε άνθρωπος κοντά στον πρωθυπουργό και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την έκδοση NAVTEX για το έργο της πόντισης καλωδίου το οποίο προκαλεί νευρικότητα στην Άγκυρα. Πάντως, η κυβέρνηση συνεχίζει την ενεργή διπλωματία, λίγες ημέρες μετά τους χάρτες για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που έδειχνε στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγγέλλοντας στη διεθνή κοινότητα τις αναθεωρητικές βλέψεις του Ερντογάν, αξιόπιστη πηγή μου μετέφερε ότι ήδη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Αγλαΐα Μπάλτα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ περιγράφοντας λέξη λέξη το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου και των παραβάσεων στο διεθνές δίκαιο που αυτό προκαλεί.

Ιδιωτικό χρέος και αποτελεσματικότητα

Η χθεσινή αντιπαράθεση για το ιδιωτικό χρέος συγκέντρωσε πολλά από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινοβουλευτικής πολιτικής. Υψηλούς τόνους, αιχμηρές παρεμβάσεις, αμφισβήτηση κυβερνητικών επιλογών, τροπολογίες και ονομαστικές ψηφοφορίες. Πίσω από όλα αυτά, όμως, βρίσκεται ένα ζήτημα που αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι δανειολήπτες ενδιαφέρονται για το ύψος των οφειλών τους, τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης, την προστασία από καταχρηστικές πρακτικές και την ασφάλεια της περιουσίας τους. Η κυβέρνηση παρουσιάζει νέες παρεμβάσεις, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική και προβάλλουν διαφορετικές προτάσεις. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, θα αποτιμηθεί μέσα από τις πραγματικές συνέπειες των ρυθμίσεων.

Η κίνηση του Πιερρακάκη για ονομαστική ψηφοφορία

Η κίνηση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και την τροπολογία για τους δανειολήπτες άλλαξε τους όρους της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Με την ονομαστική ψηφοφορία, κάθε βουλευτής καταγράφει δημόσια τη θέση του. Η κυβέρνηση μπόρεσε έτσι να ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και η ίδια υποχρεώθηκε να υπερασπιστεί αναλυτικά τις ρυθμίσεις της. Πρόκειται για μια διαδικασία που απέκτησε ιδιαίτερη σημασία καθώς το θέμα αγγίζει δάνεια, κατοικίες και οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Με όπλο το 3%

Η τροπολογία Πιερρακάκη για σταθερό επιτόκιο 3% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού έδωσε στην κυβέρνηση ένα απτό οικονομικό μέτρο προς υπεράσπιση. Όμως η πραγματική αξία οποιασδήποτε ρύθμισης δεν κρίνεται μόνο από το ποσοστό που αναγράφεται, αλλά από το ποιοι μπορούν να ενταχθούν, ποιες οφειλές καλύπτονται, πόσο γρήγορα εφαρμόζεται και ποια είναι η τελική ελάφρυνση. Για έναν πολίτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με συσσωρευμένα χρέη, η κοινοβουλευτική σύγκρουση έχει δευτερεύουσα σημασία μπροστά στην πραγματική μηνιαία δόση έλεγε χθες στο καφενείο της Βουλής έμπειρος κυβερνητικός βουλευτής.

Η άδεια καρέκλα του Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που είχε και σκληρή κόντρα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, επέλεξε να αναδείξει την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση για τους servicers, θέτοντας δημοσίως το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός θεωρεί το ζήτημα αρκετά σημαντικό ώστε να συμμετάσχει προσωπικά. Η παρέμβαση αυτή είχε σαφή κοινοβουλευτική στόχευση. Να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιμέρους διατάξεις στο επίπεδο της πρωθυπουργικής ευθύνης. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία αρμόδιου υπουργού αποτέλεσε κανονικό μέρος της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και δεν συνεπάγεται από μόνη της υποβάθμιση ενός θέματος.

Από τος νομοθετικές διατάξεις, στις προσωπικές αντιπαραθέσεις

Η χθεσινή ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πόσο γρήγορα μια κοινοβουλευτική συζήτηση μπορεί να περάσει από τις νομοθετικές διατάξεις στις προσωπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι αναφορές του υπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Η σύγκρουση έχει ενδιαφέρον επειδή αναδεικνύει τις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και τις σχέσεις ανάμεσα στους χώρους της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Ωστόσο, το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης παραμένει το ιδιωτικό χρέος.

Το άρθρο 23 έφυγε

Η απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers άνοιξε ένα ενδιαφέρον πολιτικό κεφάλαιο. Διότι άλλο πράγμα είναι να αποσύρεται μια διάταξη και άλλο να κλείνει η συζήτηση για τη σκοπιμότητά της. Η κυβέρνηση κλήθηκε να εξηγήσει γιατί περιλήφθηκε εξαρχής, ενώ η αντιπολίτευση επιχείρησε να μετατρέψει την απόσυρση σε κοινοβουλευτικό επιχείρημα. Το πραγματικό πολιτικό ζήτημα, όμως, βρίσκεται αλλού. Πόσο προσεκτικά ελέγχονται οι διατάξεις που αφορούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και χιλιάδες δανειολήπτες; Στη Βουλή, πολλές φορές, μια διάταξη που αποσύρεται προκαλεί μεγαλύτερη συζήτηση από δέκα που ψηφίζονται. Και στην προκειμένη περίπτωση, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έφυγε από το νομοσχέδιο, αλλά και ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την αρχική επιλογή. Μια γυναίκα έμαθα πως ευθύνεται.

Ο Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους

Η χθεσινή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συζήτηση των servicers δείχνει μια επιλογή πολιτικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο την κυβερνητική λογοδοσία. Για το ΠΑΣΟΚ, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατυπώνει διαφωνίες, αλλά να παρουσιάζει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Το ιδιωτικό χρέος προσφέρεται για μια τέτοια συζήτηση, επειδή συνδέει την οικονομική πολιτική με την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η πρόκληση για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να συνδυάσει τον αυστηρό έλεγχο με τεκμηριωμένες λύσεις. «Μια σκληρή κοινοβουλευτική ομιλία μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις, αλλά η διάρκειά τους εξαρτάται από το περιεχόμενο που τις συνοδεύει» έλεγε στη στήλη παλαιό πασοκικό στέλεχος.

Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά

Η πολιτική αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν περιορίζεται πλέον στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός αναδεικνύει τρία διαφορετικά πεδία πολιτικής σύγκρουσης. Με τον Ανδρουλάκη διαφωνεί για τη σημερινή αντιπολιτευτική γραμμή, με τον Τσίπρα επαναφέρει το ζήτημα της προηγούμενης διακυβέρνησης και αφήνει και αιχμές για υπόγειες διαδρομές για τον Ποινικό Κώδικα και με τον Σαμαρά αντιπαρατίθεται κυρίως για την εξωτερική πολιτική. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι οι τρεις αυτές συγκρούσεις δεν έχουν το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Η μία αφορά την κυβερνητική εναλλακτική, η δεύτερη το παρελθόν και η τρίτη τις διαφορετικές αντιλήψεις εντός του ευρύτερου συντηρητικού χώρου.

Ο Τσίπρας παραμένει στο επίκεντρο

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα και στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019 δείχνει ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο πολιτικής σύγκρουσης. Ο πρωθυπουργός έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τις νομοθετικές επιλογές εκείνης της περιόδου, ενώ η δημόσια συζήτηση επεκτείνεται και στις σημερινές πολιτικές τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη διαρκή επαναφορά του παρελθόντος στο παρόν. Κάθε τέτοια αντιπαράθεση προσφέρει την ευκαιρία να συγκριθούν κυβερνητικά πεπραγμένα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσο η ιστορική σύγκριση απαντά στα σημερινά προβλήματα.

Η μήνυση Βελόπουλου και ο Τσίπρας

Η νέα σύγκρουση κυβέρνησης και Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες του 2019 ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα δικαστική εκκρεμότητα. Μαθαίνω ότι από τον περασμένο Ιούλιο έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία ζητούσε να διερευνηθούν οι βαριές καταγγελίες περί χρηματισμού που είχε διατυπώσει στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα. Η αναφορά είχε περάσει προηγουμένως από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και χθες το απόγευμα πήγε στη Βουλή και αναμένουμε μεγάλη ένταση καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έξαλλος με τα όσα του καταλογίζουν.

Το παρεάκι της ΕΛΑΣ στο Mayor

Το γνωστό καφέ – ρεστοράν Mayor στο Κολωνάκι θα μπορούσε άνετα να διεκδικήσει τον τίτλο του δεύτερου στρατηγείου της Αμαλίας. Ή για όσους προτιμούν τις πιο γλαφυρές περιγραφές, του ορμητηρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χθες το πρωί στα τραπεζάκια του έγινε μία σύναξη που είχε κάτι από πολιτικό reunion. Νέοι και παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα, για την ακρίβεια ένας νέος και μερικοί παλαιοί, στο ίδιο τραπέζι. Το παρών για καφέ και κουβέντα έδωσαν τέσσερις πρώην βουλευτές και ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, και απ’ ό,τι είδα η παρέα δεν έχει χάσει την χημεία της. Βέβαια όλοι τους έχουν ένα κοινό σημείο, είναι ερωτευμένοι πολιτικά ,για να μην παρεξηγηθώ, με τον Αλέξη Τσίπρα. Ας παρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Το αρχικό παρεάκι αποτελούσαν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής, και οι πρώην βουλευτές Γιώργος Καραμέρος και Χάρης Μαμουλάκης. Ο τελευταίος, δεν έχει ακόμα εγγραφεί ως μέλος στον νέο φορέα, κάτι, που, όπως πληροφορούμαι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Λίγο αργότερα προστέθηκε και ο Μίλτος Ζαμπάρας και τελευταίος κατέφθασε ο Διονύσης Καλαματιανός. Με την ίδια σειρά που μπήκαν στο μαγαζί, με την ίδια αν το σκεφτείτε άφησαν και τις έδρες τους. Το λες και συνέπεια στην προσέλευση. Το τι ειπώθηκε στο τραπέζι δεν το γνωρίζω γιατί καθόμουν μακριά, ωστόσο ως ωτακουστής κράτησα την στιχομυθία με το διπλανό τραπέζι, που όταν τους ζητήθηκε μία καρέκλα, ρωτώντας τους χάριν αστεϊσμού «μπορούμε να πάρουμε την έδρας» ο πρώην βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός τους απάντησε «την δώσαμε».

Η συμβουλή των επικοινωνιολόγων στον Τσίπρα

Στην Αμαλία κάτι αλλάζει στον ορίζοντα. Αν είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο δεν θα μπω στη διαδικασία να το κρίνω, το αφήνω σε εσάς. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρέτησε επιτέλους τα σκούρα ριγέ πουκάμισα και πλέον προτιμά λευκά με μπλε σακάκι. Σύνολο θα έλεγα προεδρικό, με μία λεπτομέρεια που κεντρίζει την προσοχή και αναφέρομαι στην περίεργη τσέπη του σακακιού. Βέβαια τον έχω δει και με κοντομάνικο πουκάμισο και δεν θέλω να το θυμάμαι. Rebranding και στο ντύσιμο εκτός του νέου πολιτικού φορέα. Στο μεταξύ μαθαίνω, ότι τρέχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στην Αμαλίας που αφορούν κυρίως τις περιφέρειες. Για να δουν και αυτοί τι απίδια πιάνει ο σάκος. Το πιο ενδιαφέρον όμως που μου μεταφέρθηκε αφορά τη στρατηγική. Όπως μαθαίνω, επικοινωνιολογοι τον ενημέρωσαν ότι πλέον πρέπει να απαντά και μάλιστα επιθετικά στις επιθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το πρόσωπο του. Η σκέψη είναι να πολωθεί το κλίμα και κυρίως για να μη δίνει την εικόνα του άπραγου που με τη σιωπή του μοιάζει να αποδέχεται όσα του καταλογίζει ο πρωθυπουργός. Θέλω να δω τελικά αν το νέο ύφος θα θυμίζει το καθαρό λευκό πουκάμισο ή θα ξαναβγούν στην επιφάνεια οι παλιές ρίγες.

Πότε θα δούμε εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

Σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής βρίσκονται τα δύο μεγάλα εμπορικά έργα που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό, με τη Riviera Galleria να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και το The Ellinikon Mall να έχει περάσει στη φάση των θεμελιώσεων. Πρόκειται για δύο επενδύσεις που θα διαμορφώσουν τον νέο εμπορικό χάρτη της Αττικής, με τη Lamda να προχωρά παράλληλα στην κατασκευαστική ωρίμανση των έργων και στην εμπορική αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων. Ειδικότερα, στη Riviera Galleria, το εμπορικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού, οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αυτή την περίοδο συνεχίζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι παρεμβάσεις στις όψεις και στα στέγαστρα, καθώς και η κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, εξελίσσονται οι εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του συγκροτήματος. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι το γεγονός ότι η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί σε μισθωτή, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας προετοιμασίας των καταστημάτων για τη μελλοντική λειτουργία τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Lamda Development, η ολοκλήρωση της Riviera Galleria τοποθετείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Διαφορετική είναι η εικόνα στο The Ellinikon Mall, το μεγαλύτερο από τα δύο εμπορικά συγκροτήματα, το οποίο βρίσκεται σε πρωιμότερο κατασκευαστικό στάδιο. Οι εργασίες ξεκίνησαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και αυτή την περίοδο επικεντρώνονται στη θεμελίωση του κτιριακού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την περίοδο σχεδιασμού και προετοιμασίας στην υλοποίηση του βασικού κατασκευαστικού αντικειμένου. Τα δύο έργα αποτελούν βασικούς πυλώνες του χαρτοφυλακίου της Lamda Malls, η συνολική αξία του οποίου συνεχίζει να ενισχύεται. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 1,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στα τέσσερα εμπορικά κέντρα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Το επενδυτικό μπαράζ του Λασκαρίδη

Δυναμώνει την παρουσία του στην αγορά των δεξαμενόπλοιων ο Θανάσης Λασκαρίδης, με τη Laskaridis Tankers να διπλασιάζει την παραγγελία της στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries. Οι πηγές μου λένε ότι η ελληνική ναυτιλιακή προχώρησε σε νέα συμφωνία για την κατασκευή δύο επιπλέον δεξαμενόπλοιων τύπου Aframax/LR2, χωρητικότητας 114.000 DWT το καθένα, με προγραμματισμένη παράδοση το 2028. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραγγελίας που είχε τοποθετηθεί στα τέλη του 2025 για ακόμη δύο πλοία ίδιου τύπου, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2027. Έτσι, το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της Laskaridis Tankers στα συγκεκριμένα ναυπηγεία ανέρχεται πλέον σε τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 456.000 DWT. Η νέα συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παραγγελιών Ελλήνων εφοπλιστών στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Στις 12 Οκτωβρίου, η Hengli Heavy Industries είχε ανακοινώσει συμβόλαια για συνολικά 12 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ των οποίων έξι VLCC, δύο Suezmax και τέσσερα LR2. Οι πληροφορίες της ναυπηγικής αγοράς συγκλίνουν στο ότι η νέα παραγγελία Λασκαρίδη πιθανότατα περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή διαδοχικών παραδόσεων το 2027 και το 2028 αποτυπώνει μια επενδυτική στρατηγική σταδιακής ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου, με τον Έλληνα εφοπλιστή να τοποθετείται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων με ορίζοντα την επόμενη διετία.

Το «καμπανάκι» για Τιτάν από την Αμερική

Με το βλέμμα στραμμένο στην αμερικανική αγορά αναμένουν οι αναλυτές τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου Τιτάν, που ανακοινώνονται σήμερα, πριν από το άνοιγμα του χρηματιστηρίου. Και αυτό διότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων, το κόστος των εισροών στις ΗΠΑ φαίνεται να ασκεί πίεση στην κερδοφορία του ομίλου. Οι εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών 761 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11%, αλλά για λειτουργικά κέρδη EBITDA 176 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6% σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 23,1%, κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες. Εκτός από την Αμερική, επιβαρυντικά λειτουργεί και το αυξημένο ενεργειακό κόστος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές εκτιμάται ότι περιορίζουν προσωρινά τα περιθώρια κέρδους. Βέβαια, η σύγκριση γίνεται με το ιδιαίτερα ισχυρό τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν η Τιτάν είχε εμφανίσει εξαιρετικές επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πολιτόπουλος, η Βεργίνα και τα ανοιχτά μέτωπα με κυβέρνηση και Heineken

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, επικεφαλής της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της εταιρείας. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την μπύρα Βεργίνα άνοιξε δύο μέτωπα, το ένα με τη Heineken, με την οποία βρίσκεται σε πολυετή δικαστική αντιπαράθεση, και το δεύτερο με την ελληνική Πολιτεία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι από το 1998, όταν κυκλοφόρησε η Βεργίνα, καμία κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα θετικά την παρουσία της εταιρείας στην αγορά. Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε για την πρόσφατη εμπειρία της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Όπως ανέφερε, η εταιρεία πληρούσε τις προϋποθέσεις για την ένταξη της επένδυσης νέου ζυθοποιείου, αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια. Κατά τον ίδιο, η Πολιτεία οφείλει στην επιχείρηση περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ποσό που συνδέει με την επενδυτική διαδικασία. Παρά ταύτα, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή του ζυθοποιείου με δικούς της πόρους.

Τα Jumbo ανοίγουν πόρτα σε Καναδά και Μολδαβία

Μαθαίνω ότι η Jumbo του Απόστολου Βακάκη ετοιμάζεται να προσθέσει δύο ακόμη χώρες στον διεθνή χάρτη της, κάνοντας το επόμενο βήμα της επέκτασής της εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για τον Καναδά και τη Μολδαβία, όπου έως το τέλος του 2026 αναμένεται να λειτουργήσουν τα πρώτα καταστήματα που θα φέρουν το σήμα της ελληνικής αλυσίδας. Η επέκταση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών franchise, το οποίο αριθμεί σήμερα 49 καταστήματα σε επτά χώρες, την Αλβανία, το Κόσοβο, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο και το Ισραήλ. Μάλιστα, μόλις τον Οκτώβριο άνοιξε το ένατο κατάστημα Jumbo στο Ισραήλ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της αλυσίδας στη συγκεκριμένη αγορά. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Καναδά είναι ότι σηματοδοτεί την επέκταση του σήματος στη βορειοαμερικανική αγορά, πέρα από τις έως τώρα συνεργασίες στα Βαλκάνια και το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, ο Βακάκης συνεχίζει να επιβραβεύει τους μετόχους, καθώς στις 20 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής 1 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, οι διανομές του 2026 θα φτάσουν τα 295,6 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ενόψει της κρίσιμης χριστουγεννιάτικης περιόδου, που παραδοσιακά αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό στοίχημα για την Jumbo.

Τι ετοιμάζει η Noval Property

Μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Και με πολλούς επίσης στην κατασκευαστική αγορά. Και μου λένε ότι η Noval Property ετοιμάζεται εκτεταμένη αναβάθμιση του κτιρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33 στο Μαρούσι, όπου στεγάζονται η Ελληνικά Καλώδια και η Σωληνουργεία Κορίνθου του ομίλου Viohalco, από την εταιρεία ακινήτων του ομίλου τη Noval Property. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλαγές στις όψεις, ενεργειακή αναβάθμιση και νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η προσθήκη τεσσάρων περγκολών στα προσβάσιμα δώματα και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και η αναδιάταξη των χώρων στάθμευσης. Μάλιστα, οι θέσεις πάρκινγκ αυξάνονται από 56 σε 73, ενώ στο έργο περιλαμβάνεται και η νομιμοποίηση επέκτασης του φυλακίου. Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο γραφείων συνολικής δόμησης 3.889 τ.μ., σε οικόπεδο σχεδόν 5 στρεμμάτων. Τις μελέτες έχει αναλάβει η αρχιτεκτονική εταιρεία A&M Architects που αποτελεί έναν από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Η Noval επιλέγει να επενδύσει στην αναβάθμιση ενός υφιστάμενου εταιρικού ακινήτου, αντί να προχωρήσει σε νέα δόμηση, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή του απόδοση. Μια κίνηση που εντάσσεται στη λογική αξιοποίησης και εκσυγχρονισμού του χαρτοφυλακίου γραφείων της εισηγμένης, με άμεσο όφελος για τις εταιρείες του ομίλου που στεγάζονται στο συγκεκριμένο ακίνητο.