Την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για τις δυτικές δημοκρατίες διατύπωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τραμπισμός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από την αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προειδοποίησε για το ενδεχόμενο παρατεταμένης θεσμικής σύγκρουσης στις ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε στις πιθανές ανακατατάξεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ισραήλ, στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ από την Ουάσιγκτον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε τις εξελίξεις ενθαρρυντικές για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στις ΗΠΑ, έπειτα από μια διετία κατά την οποία, όπως υποστήριξε, είχαν διατυπωθεί σοβαρές αμφιβολίες για την ανθεκτικότητά τους.

Κατά τον ίδιο, η αμφισβήτηση της αμερικανικής δημοκρατίας είχε προκαλέσει ευρύτερη ανησυχία για το μέλλον του φιλελεύθερου δημοκρατικού μοντέλου, επηρεάζοντας τόσο την Ευρώπη όσο και τη συνοχή της Δύσης. Υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δημιουργεί περιθώρια αποκατάστασης της κοινής αντίληψης ΗΠΑ και Ευρώπης γύρω από τις δημοκρατικές αξίες, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα και για τις διεθνείς σχέσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την προοπτική αυτή με τη δυνατότητα ενίσχυσης της ευρωατλαντικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή προσήλωση στη φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δυτικής πολιτικής ταυτότητας.

«Λοιπόν, χθες έχουμε μία νέα εκκίνηση, μία νέα αφετηρία. Μπορούμε να ξαναπλησιάσουμε και να ξανασυγκροτήσουμε στρατηγικά και ιστορικά το δυτικό κεκτημένο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη Δύση, αλλά θα έλεγα οικουμενικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη ημέρα για τον τραμπισμό και ο κίνδυνος συνταγματικής κρίσης

Παρά τη θετική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέφυγε να θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την πολιτική υποχώρηση του τραμπισμού.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα φαινόμενο με βαθύτερες κοινωνικές και ιδεολογικές ρίζες, το οποίο συνδέεται με την ενίσχυση του λαϊκισμού, τις ακραίες πολιτικές αντιλήψεις και τον συντηρητικό ριζοσπαστισμό. Αντίστοιχες τάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρούνται και στην Ευρώπη, όπου η ενδυνάμωση της ακροδεξιάς και των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων προκαλεί ανασφάλεια στα παραδοσιακά πολιτικά συστήματα.

«Αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι διεθνές και δεν μπορεί να εξαφανιστεί με μία ενδιάμεση εκλογή όπως η χθεσινή. Θα αντισταθεί ο τραμπισμός», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις θεσμικές αντιπαραθέσεις που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο, προβλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με μια συνταγματική κρίση διάρκειας δύο ετών.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι διαφωνίες ανάμεσα στην προεδρία και τη νομοθετική εξουσία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συνεχείς αντιπαραθέσεις για την ερμηνεία του Συντάγματος, με το Ανώτατο Δικαστήριο να καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκτίμησε ότι μια τέτοια κατάσταση θα δυσχεράνει τη διακυβέρνηση της χώρας και θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις διεθνείς επιλογές της Ουάσιγκτον.

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να στραφεί περισσότερο στην εξωτερική πολιτική

Αναλύοντας τις δυνατότητες που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος σε περίπτωση παρατεταμένης αντιπαράθεσης με το Κογκρέσο, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις συνταγματικές αρμοδιότητες της προεδρίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άσκηση βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, η έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων και η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε ζητήματα διεθνών σχέσεων.

Κατά την εκτίμησή του, η εξωτερική πολιτική θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης του Τραμπ, ιδιαίτερα μετά την εκλογική αποδοκιμασία που, όπως υποστήριξε, δέχθηκαν οι επιλογές του σχετικά με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν αναμένεται να διευκολύνει άμεσα τη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αντιθέτως, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επιδιώξει πρωτοβουλίες που θα επηρεάσουν ευρύτερα τις διεθνείς ισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε και στην αναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις επόμενες εξελίξεις με υπομονή και προσεκτική στρατηγική ανάλυση.

Όπως υποστήριξε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τις επιλογές του σημερινού προέδρου, αλλά χαρακτηρίζεται από πολύ πιο σύνθετους θεσμικούς και πολιτικούς συσχετισμούς.

Το μήνυμα για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ

Συνδέοντας τις αμερικανικές εξελίξεις με τις προτεραιότητες της Αθήνας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να διαμορφώνει αυτόνομα την εξωτερική της πολιτική, ακόμη και όταν διατηρεί στενές στρατηγικές συνεργασίες.

Ειδική αναφορά έκανε στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων αποτελεί συνειδητή εθνική επιλογή, η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι προτεραιότητες των δύο κρατών δεν συμπίπτουν πάντοτε και ότι η Αθήνα δεν πρέπει να εξαρτά τις αποφάσεις της από τις επιδιώξεις άλλων κυβερνήσεων.

«Βεβαίως πολύ καλά κάνουμε και έχουμε αυτή τη στενή στρατηγική σχέση, πολύ καλά κάνουμε και προμηθευόμαστε την αντιαεροπορική ασπίδα, αλλά δεν εκχωρούμε σε κανέναν άλλον την εξωτερική μας πολιτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική δι’ αντιπροσώπου. Είμαστε υποχρεωμένοι να σηκώνουμε εμείς το ιστορικό βάρος της εξωτερικής πολιτικής…», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι απαραίτητη, καθώς η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών προϋποθέτει διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν αναιρεί την ανάγκη η Ελλάδα να υπερασπίζεται τις δικές της θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών στις σχέσεις Τραμπ και Νετανιάχου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εκτιμήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρότι οι δύο ηγέτες διατηρούν στενούς πολιτικούς δεσμούς, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν σημαντικές διαφωνίες το επόμενο διάστημα.

Κατά την άποψή του, η αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν και οι συνέπειες του πολέμου θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα, εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποδώσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου μέρος της ευθύνης για αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το Ιράν, εφόσον το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επικαλέστηκε μάλιστα σχετικές τοποθετήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν θα επηρεάσει τόσο τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και το διεθνές πολιτικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, η αναζήτηση διεξόδου από τον πόλεμο ενδέχεται να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια λύση που θα επιτρέψει στις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν το πολιτικό κόστος.

Για τον λόγο αυτό συνέστησε προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για τις σχέσεις των δύο ηγετών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση και οι ελληνοτουρκικές διαφορές

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σημαντική ενεργειακή επένδυση, η οποία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο συνολικής αντιπαράθεσης Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως εξήγησε, οι διαφορές των δύο χωρών έχουν βαθιές ιστορικές και νομικές διαστάσεις, με βασικό ζήτημα την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Επισήμανε ότι η συζήτηση γύρω από την υφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το Καστελλόριζο και τον εναέριο χώρο δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο.

«Το καλώδιο δεν είναι το υποκατάστατο ή η συνέχεια όλων αυτών», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο, σημείωσε ότι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας και αποτελεί διαδικασία με λιγότερες νομικές δυσκολίες σε σύγκριση με την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση της συγκεκριμένης διασύνδεσης, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν προσδώσει στο έργο διαστάσεις που υπερβαίνουν τον τεχνικό και ενεργειακό χαρακτήρα του.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την υλοποίησή του, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή της Γαλλίας ως επιχειρηματικού και εμπορικού εταίρου.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ακόμη και η πλήρης ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν θα σημαίνουν αυτομάτως ότι έχουν επιλυθεί οι διαφορές Αθήνας και Άγκυρας.

Η σημασία της Κύπρου και οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στις διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας και Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο, ζητώντας να εξεταστούν προσεκτικά τόσο οι ελληνικές παρεμβάσεις όσο και οι τουρκικές απαντήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τον ίδιο, η Αθήνα οφείλει να αξιολογεί συνολικά τις μεταβολές στον συσχετισμό δυνάμεων της Μεσογείου και να ενσωματώνει στον σχεδιασμό της τις ανησυχίες και τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή και χρειάζεται σταθερή υποστήριξη, ώστε να διασφαλίζεται ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε την Κύπρο «το προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού», επισημαίνοντας ότι η διεθνής αντιμετώπισή της πρέπει να ανταποκρίνεται στην ιδιότητά της ως ευρωπαϊκού κράτους και όχι να την εντάσσει αποκλειστικά στο γεωπολιτικό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη διάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη διαχείριση του Κυπριακού, το οποίο παραμένει ένα ανοιχτό διεθνές ζήτημα.