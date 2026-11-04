Στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power», με έργα του διεθνούς φήμης φωτογράφου Platon, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, έδωσε το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 04/11.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης, με τον ίδιο τον δημιουργό και τον επιστημονικό διευθυντή του μουσείου, Γιώργο Μαγγίνη, να τον ενημερώνουν για τα εκθέματα.

Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Platon, με επίκεντρο την καλλιτεχνική δημιουργία, τη φωτογραφία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στους συγκεκριμένους τομείς.