Την ανάγκη ριζικού μετασχηματισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την ανάπλαση της όψης του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός συνέδεσε την αρχιτεκτονική μεταμόρφωση του κτιρίου με την ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της «Ατζέντας 2030», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της αποτελεί «μέγιστη εθνική ανάγκη».

Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον συνεχιστεί η προσπάθεια, η Ελλάδα θα μπορούσε μέχρι το 2030 να διαθέτει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

«Επιδείξαμε διανοητική και λειτουργική επανάπαυση»

Ο Νίκος Δένδιας αναγνώρισε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα προσκολλημένες σε παρωχημένες αντιλήψεις και στρατιωτικά δόγματα.

«Για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας υπήρχε μια τεράστια ανάγκη ριζικού ανασχηματισμού. Ξέρουμε όλοι ότι επιδείξαμε διανοητική και λειτουργική επανάπαυση σε δόγματα και αντιλήψεις που έπαψαν να ισχύουν με το τέλος του εικοστού αιώνα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία επιταχύνεται με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στον τομέα της άμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την «Ατζέντα 2030», η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, ως την απάντηση της ελληνικής Πολιτείας στις νέες συνθήκες.

«Αποτελεί την προσπάθεια συνολικής μεταρρύθμισης των πάντων στον τομέα της άμυνας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το βασικό διακύβευμα είναι η δυνατότητα της χώρας να προστατεύει τα σύνορά της και την ασφάλεια των πολιτών.

«Μετατρέψαμε ένα αισθητικά αποκρουστικό κτίριο σε μνημειακή αρχιτεκτονική»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην αρχιτεκτονική παρέμβαση στο κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργο που συνδέεται με τον γλύπτη Κώστα Βαρώτσο.

Ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι οι μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται και μια συμβολική αποτύπωση, ώστε να διατηρούνται στην ιστορική μνήμη.

Μιλώντας για την προηγούμενη εικόνα του κτιρίου, δεν έκρυψε την αρνητική του άποψη.

«Τους κληροδοτήθηκε ως έδρα ένα από τα πιο απρόσωπα και, θα μου επιτρέψετε να πω με κάθε ειλικρίνεια, στην πορεία του χρόνου αισθητικά αποκρουστικό δημόσιο κτίριο», ανέφερε για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε «θαύμα» τη μεταμόρφωσή του.

«Είναι πραγματικό θαύμα η μετατροπή της ασχήμιας, της αυθαιρεσίας, της εγκατάλειψης, της παραίτησης σε μνημειακή αρχιτεκτονική», δήλωσε.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, κάνοντας λόγο για τη μετατροπή ενός ενεργοβόρου όγκου σκυροδέματος σε μια σύγχρονη βιοκλιματική κατασκευή.

«Δεν χρησιμοποιήσαμε το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου»

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής παρέμβασης βασίστηκε σε ιδιωτική χορηγία και όχι σε χρήματα των φορολογουμένων.

«Και δεν χρησιμοποιήσαμε για να πραγματοποιηθεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Βασιστήκαμε στην γενναία ιδιωτική χορηγία», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το έργο αποτελεί τη συμβολική έκφραση της μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Οι μεταρρυθμίσεις έχουν πάντα πολιτικό κόστος»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που συνοδεύουν τις μεγάλες αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις συχνά προκαλούν αντιδράσεις.

«Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι μια μακρά, επίμονη και ανηφορική οδός», σημείωσε.

Όπως είπε, οι αλλαγές δεν είναι πάντοτε δημοφιλείς, καθώς απαιτούν την υπέρβαση συμφερόντων, αντιδράσεων και παγιωμένων αντιλήψεων, με σημαντικό πολιτικό κόστος.

Παρά τις δυσκολίες, επέμεινε ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

«Η συνέχιση όμως της μεταρρύθμισης στις Ένοπλες Δυνάμεις και η ολοκλήρωσή της συνιστά μέγιστη εθνική ανάγκη. Θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς υπερβολή, συνιστά υποχρέωση κάθε πραγματικού Έλληνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το 2030 μπορούμε να έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Δένδιας έθεσε ως ορίζοντα το 2030, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει σε μια ιστορική ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της χώρας.

«Το 2030 μπορούμε, εφόσον επιμείνουμε, να έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην μακρά ιστορία του Ελληνισμού», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το έργο του Κώστα Βαρώτσου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποτελέσει το μνημείο αυτής της προσπάθειας, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία.