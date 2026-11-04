Μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon, στο Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power».

Συζητώντας για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την χρηστή διαχείρισή της αναφέρθηκε στην προσπάθεια επιρροής του Έλον Μασκ στην πολιτική και τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

«Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή όσο πλούσιος κι αν είσαι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Έλον Μασκ έδωσε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει τις εκλογές στην Πολιτεία του Τέξας.

Αφορμή για την τοποθέτηση αυτή ήταν η ερώτηση του Platon σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία που είχε τραβήξει ο ίδιος στον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα από τις αερομεταφορές, προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη ελέγχου των νέων τεχνολογιών.

«Όταν ένα αεροπλάνο έχει πρόβλημα, αυτός που το έφτιαξε το κρατά στο έδαφος μέχρι να βρει ποιο είναι το πρόβλημα και να το φτιάξει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά της επιτεύγματα χωρίς να έχει διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας.

«Ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τελειότερο τεχνολογικό επίτευγμα, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχει κάποιον να την περιφρουρήσει και περιμένει από τον Έλον Μασκ να το κάνει. Θα το κάνει σωστά; Έχω τις αμφιβολίες μου», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα της επιρροής του μεγάλου πλούτου στην πολιτική. «Είναι ηθικό ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη να δίνει 440 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει μια προεκλογική εκστρατεία;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στον Έλον Μασκ.