Η πρόσφατη κίνηση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν αλλάζει τη θέση της Αθήνας για το «τουρκολυβικό μνημόνιο». Η Ελλάδα επανέρχεται στο ζήτημα με νέα επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία απορρίπτει συνολικά τη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και χωρίς νομική ισχύ.

Την ελληνική διαμαρτυρία υπέβαλε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2026 και περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στους λόγους για τους οποίους η Αθήνα θεωρεί ότι η συμφωνία δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στην περιοχή.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν ούτε γειτονικές ούτε απέναντι ακτές, επομένως δεν διαθέτουν κοινά θαλάσσια σύνορα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τέτοιας οριοθέτησης. Παράλληλα, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η συμφωνία παραβλέπει την ύπαρξη ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς και το δικαίωμά τους να διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες πέρα από τα χωρικά τους ύδατα.

Η ελληνική επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το Μνημόνιο συνήφθη παρά το γεγονός ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν ούτε παρακείμενες ούτε έναντι κείμενες ακτές και, κατά συνέπεια, δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα. Αγνοεί πλήρως την ύπαρξη πολυάριθμων ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, καθώς και το δικαίωμά τους να παράγουν θαλάσσιες ζώνες πέραν της χωρικής θάλασσας.

Η προκύπτουσα οριοθέτηση συνιστά κατάφωρη αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας, αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και προς την καθιερωμένη πρακτική οριοθέτησης.

Ως εκ τούτου, το Μνημόνιο είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου, και η πρόσφατη, φερόμενη ως επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, δεν δύναται ούτε να του προσδώσει έννομη ισχύ ούτε να μεταβάλει τον νομικό του χαρακτήρα ως άκυρου και ανυπόστατου, το οποίο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Συνεπώς, η Ελλάδα απορρίπτει το Μνημόνιο στο σύνολό του».

Η ελληνική διαμαρτυρία για τη συμφωνία του 2022 και οι αξιώσεις της Λιβύης

Η Αθήνα δεν περιορίζεται στη συμφωνία του 2019, αλλά επαναφέρει και τις αντιρρήσεις της για το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο τουρκολυβικό μνημόνιο ή στις συντεταγμένες που περιλαμβάνονται σε αυτό στερείται νομικής βάσης. Η Ελλάδα θεωρεί, επίσης, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2022, εφόσον επηρεάζει κυριαρχικά της δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία της, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στην επιστολή διατυπώνεται εκ νέου η έντονη αντίθεση της χώρας στη σύναψη της συμφωνίας του 2022:

«Η Ελλάδα επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οποιαδήποτε πράξη φέρεται να έχει υιοθετηθεί δυνάμει του παρόντος Μνημονίου —συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου νόμου περί κυρώσεώς του— καθώς και κάθε πράξη που φέρεται να βασίζεται στις παράνομες συντεταγμένες που περιέχονται σε αυτό, αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και στερείται νομικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επαναλαμβάνει την αντίθεσή της και διαμαρτύρεται έντονα για τη σύναψη του «Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κράτους της Λιβύης για τη Συνεργασία στον Τομέα των Υδρογονανθράκων», το οποίο υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022, καθόσον αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή του Μνημονίου του 2019 ή βασίζεται, άλλως, στην υποτιθέμενη οριοθέτηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Η Ελλάδα υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υποτιθέμενης εφαρμογής του Μνημονίου που υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 και η οποία θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία της Ελλάδας, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ως προς την οποία η Ελλάδα επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις διεκδικήσεις της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στη Μεσόγειο. Η Αθήνα χαρακτηρίζει ατεκμηρίωτες και νομικά αβάσιμες τις σχετικές αξιώσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην επίσημη θέση της Τρίπολης που διαβιβάστηκε στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου 2025, μαζί με συντεταγμένες και χάρτη.

Η Ελλάδα παραπέμπει, παράλληλα, στη δική της ρηματική διακοίνωση της 3ης Σεπτεμβρίου 2025, με την οποία είχε ήδη απαντήσει στις συγκεκριμένες λιβυκές θέσεις.

Η αναφορά στις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο

Στο τελευταίο μέρος της επιστολής, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι επιδιώκει την επίλυση των διαφορών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τις γειτονικές χώρες μέσω ειρηνικών διαδικασιών, με καλή πίστη και στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ως παραδείγματα αυτής της πολιτικής αναφέρονται οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η ελληνική πλευρά διευκρινίζει, ταυτόχρονα, ότι η επικύρωση του μνημονίου του 2019 από τη λιβυκή πλευρά δεν επηρεάζει ούτε περιορίζει τα δικαιώματα που απορρέουν για τη χώρα από το διεθνές δίκαιο.

Στο σχετικό απόσπασμα αναφέρεται:

«Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επικύρωση του Μνημονίου του 2019 δεν θίγει, ούτε πρόκειται να θίξει, τυχόν δικαιώματα που παρέχονται στην Ελλάδα δυνάμει του διεθνούς δικαίου, καθώς και τις θέσεις που έχει εκφράσει η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιώσεις της Λιβύης επί θαλάσσιων ζωνών, οι οποίες αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο».

Η Αθήνα καταλήγει επαναλαμβάνοντας ότι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα δικαιώματά της και παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική διευθέτηση των ζητημάτων θαλάσσιας οριοθέτησης στη Μεσόγειο.

Το πλήρες κείμενο της ελληνικής επιστολής στον ΟΗΕ