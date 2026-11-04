Έντονη πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τα funds. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τις ρυθμίσεις για σταθερό επιτόκιο 3%, αυστηρότερο πλαίσιο για τα funds και ενημέρωση των δανειοληπτών.

Η σκληρή αντιπαράθεση

Ο υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη και διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να υιοθετήσει κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που στηρίζει την κοινωνία «αλλά δεν τινάζει την μπάνκα στον αέρα».

«Μας κατηγορήσατε ότι τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Είπατε ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά την εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων. Μόνο που η εποχή εκείνη ήταν της ΝΔ που οδήγησε την χώρα να έχει 15,5% έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Με ένα κομμάτι της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που είναι καλό προφανώς συμφωνούμε, γι’ αυτό και σας κάλεσα σε συναίνεση. Αλλά για ένα άλλο κομμάτι των προτάσεων σας, σας είπα ότι τινάζετε την μπάνκα στον αέρα. Εντάξει υπάρχει ο Τσίπρας. Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τους βγείτε απ τα αριστερά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε: «Γίναμε και Λαφαζάνηδες σήμερα; Μάλιστα. Θυμηθείτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή και θα δείτε ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Έχουμε θεσμική μνήμη».

«Χαίρομαι που πάνω από 10 χρόνια ανήκω στην ΝΔ σε μια ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική παράταξη που έχει το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και διεκδικεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την τρίτη θητεία, αν αναρωτιέστε γιατί εσείς διεκδικείτε την 2η ή 3η θέση μην κοιτάτε εμένα. Αναζητήστε την απάντηση στον κοντινότερο καθρέφτη» συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Κόντρα για τα funds και τους πλειστηριασμούς

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν από 4.500 το 2021 σε 25.500 το 2025. «Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς. Είστε η κυβέρνηση που επέτρεψε σε αυτούς να έχουν ρεκόρ κερδών σε όλη την ΕΕ» ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αυστηροποιεί την εποπτεία των servicers και προβλέπει πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη και έως 5 εκατ. ευρώ.

«Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά. Και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες» τόνισε ο υπουργός.

Η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Πιερρακάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για το θεσμικό πλαίσιο των funds, των servicers και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, επικαλούμενος τους νόμους 4354/2015 και 4472/2017 και άλλες παρεμβάσεις της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ιστορία των funds, των servicers και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει νόμους, έχει ημερομηνίες και, κυρίως, έχει την προσωπική του υπογραφή» είπε, υποστηρίζοντας ότι τον Μάρτιο του 2019 είχαν μεταφερθεί σε funds απαιτήσεις περίπου 18 δισ. ευρώ.

Παρά τη σύγκρουση, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί περισσότερες ρυθμίσεις, αυστηρότερη εποπτεία και αποτελεσματικότερη προστασία των δανειοληπτών. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι στηρίζει τις θετικές διατάξεις, ζητώντας την υιοθέτηση των προτάσεών του.