Ξεκίνησαν οι διαδοχικές επαφές της κυβέρνησης με τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ψήφιση του νόμου για την εφαρμογή ηλικιακού ορίου 15 ετών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος των συναντήσεων είναι οι πλατφόρμες να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι προς εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν τίθεται σε ισχύ το νέο όριο. Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους του TikTok και συγκεκριμένα τους James Brunger, Head of Regulatory Strategy and Engagement, Camilla Giannecchini, Lead EU Regulatory Counsel, και Francesco Cacciapuoti, Public Policy and Government Relations Manager Greece, Italy, Malta & Cyprus.

Κατά την παρέμβασή του, ο υπουργός Επικρατείας έθεσε ως βασικό ζητούμενο την ουσιαστική εφαρμογή του νέου ηλικιακού ορίου από την πρώτη ημέρα ισχύος του. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ηλικιακό όριο που θέσπισε η Ελλάδα θα εφαρμόζεται στην πράξη. Ο νόμος 5350/2026 έχει ψηφιστεί. Αναμένουμε πλέον από κάθε πλατφόρμα να εξηγήσει πώς θα συμμορφωθεί», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος. Όπως επισήμανε, το συμφέρον των παιδιών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, ενώ η προστασία της υγείας, της ιδιωτικότητας και της ανάπτυξής τους αποτελεί κοινή ευθύνη των κυβερνήσεων και των εταιρειών τεχνολογίας. «Οι πλατφόρμες οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τις υπηρεσίες που σχεδιάζουν και λειτουργούν. Επιδιώκουμε την υπεύθυνη λειτουργία και την ουσιαστική συμμόρφωσή σας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά, να εξασφαλίσουμε τεχνικό συντονισμό και να επιλύσουμε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής. Αναμένουμε την ίδια δέσμευση από τη δική σας πλευρά», τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας. Ο νόμος εφαρμόζει κανόνα ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τον οποίο όλοι όσοι έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος θεωρείται, για τους σκοπούς εφαρμογής του πλαισίου, ότι έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου. Για το 2027 αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 ή αργότερα βρίσκονται κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Τα συστήματα που θα αναπτύξουν οι πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν σωστά και τον συγκεκριμένο κανόνα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία κοινοποίησης, ενώ το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε συμφωνία με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών εποπτείας και επιβολής του. Το πεδίο εφαρμογής ακολουθεί τον ευρωπαϊκό ορισμό των επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διευκρινίστηκε, το γεγονός ότι μία υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ρυθμιστών πρόσβασης του DMA δεν την εξαιρεί από μόνο του από τον συγκεκριμένο ορισμό. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η προοπτική διαμόρφωσης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την έγκαιρη προετοιμασία των εταιρειών, με ζητούμενο την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κεντρικό ζήτημα των επαφών αποτελεί η αξιοπιστία της επαλήθευσης ηλικίας. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε προς τις πλατφόρμες ότι η απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης δεν θεωρείται επαρκής, όταν ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ψευδή ηλικία. Οι λύσεις που θα προταθούν θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τις νέες εγγραφές όσο και τους υφιστάμενους χρήστες. Οι εταιρείες καλούνται να εξηγήσουν με ποιον τρόπο θα μπορούν να εντοπίζουν και να εμποδίζουν την πρόσβαση χρηστών κάτω από το όριο, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει δηλωθεί ανακριβής ημερομηνία γέννησης. Παράλληλα, θα πρέπει να προβλεφθούν οι πιθανές μέθοδοι παράκαμψης των ελέγχων, τα σφάλματα επαλήθευσης, αλλά και προσβάσιμες εναλλακτικές διαδικασίες για τους χρήστες που δικαιούνται πρόσβαση. Από τις εταιρείες ζητείται επίσης τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα της λύσης που θα επιλέξουν. Η Ελλάδα διαθέτει ως επιλογές εφαρμογής τις λειτουργικότητες επαλήθευσης ηλικίας του Kids Wallet και του Gov.gr Wallet, με τις τεχνικές ομάδες της κυβέρνησης να είναι διαθέσιμες για συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες των εταιρειών, προκειμένου να εξεταστούν η διασύνδεση και οι απαραίτητες δοκιμές. Οι πλατφόρμες, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλη αξιόπιστη λύση. Το πλαίσιο επιτρέπει την επιλογή της τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αποτελεσματικότητας, αναλογικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Βασική αρχή είναι να γνωστοποιούνται στις πλατφόρμες μόνο οι απολύτως αναγκαίες πληροφορίες. Μέσω ψηφιακών αποδεικτικών ηλικίας μπορεί να επιβεβαιώνεται ότι ένας χρήστης πληροί το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο χωρίς να αποκαλύπτονται το ονοματεπώνυμο ή η ακριβής ημερομηνία γέννησής του. Η κυβέρνηση ζήτησε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στις αρχές Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να έχει καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίδειξη της προτεινόμενης λύσης. Στις συναντήσεις του Δεκεμβρίου ζητήθηκε να συμμετάσχουν στελέχη που θα έχουν εξουσιοδότηση να δεσμεύσουν τις εταιρείες, μαζί με τις τεχνικές ομάδες και τις ομάδες συμμόρφωσης που θα είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση. Οι παρουσιάσεις των πλατφορμών θα πρέπει να καλύπτουν τη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας και την εφαρμογή του κανόνα ημερολογιακού έτους, την ενδεχόμενη αξιοποίηση του Kids Wallet ή του Gov.gr Wallet ή την επιλογή εναλλακτικής λύσης, καθώς και τον τρόπο κάλυψης των υφιστάμενων λογαριασμών, των νέων εγγραφών και άλλων σχετικών τρόπων πρόσβασης. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται οι εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας, οι πολιτικές διατήρησης δεδομένων και οι διαδικασίες διόρθωσης σφαλμάτων, τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι εκκρεμείς προϋποθέσεις και τα ορόσημα εφαρμογής.

Παράλληλα, κάθε εταιρεία καλείται να ορίσει ονομαστικά ανώτερο στέλεχος που θα είναι υπεύθυνο για την ετοιμότητά της έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Οποιοδήποτε εμπόδιο απαιτεί ενέργεια από τις ελληνικές αρχές θα πρέπει να επισημανθεί εγκαίρως, με συγκεκριμένη περιγραφή και πρόταση επίλυσης, ώστε μετά τη συνάντηση του Δεκεμβρίου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων.

Στην παρέμβασή του ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε και στον συμβιβασμό της Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντική εξέλιξη. Όπως σημείωσε, συνδυάζει ουσιαστικές οικονομικές συνέπειες με δεσμεύσεις για επαλήθευση ηλικίας και προστασία των νεότερων χρηστών, εξέλιξη που, κατά την ελληνική πλευρά, μεταβάλλει τις προσδοκίες για το σύνολο του κλάδου. «Κάθε πλατφόρμα πρέπει να προετοιμαστεί για αυστηρότερο έλεγχο ως προς τις επιπτώσεις των υπηρεσιών της στα παιδιά και την αποτελεσματικότητα των δικλίδων προστασίας της», ανέφερε. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ευρωπαϊκό πεδίο πρώτης εφαρμογής ενός συστήματος προστασίας των ανηλίκων που θα συνδυάζει την αποτελεσματική επαλήθευση ηλικίας με την προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς διαθέτει τόσο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο όσο και δημόσια ψηφιακή υποδομή.

«Θέλουμε μετρήσιμα αποτελέσματα: αξιόπιστη επαλήθευση, περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω από το όριο, προστασία των προσωπικών δεδομένων και σαφή λογοδοσία», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας. Όπως διευκρίνισε, προτεραιότητα αποτελεί η συνεργασία με τις εταιρείες. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, στις οποίες η συμμόρφωση αποδεικνύεται ανεπαρκής, οι αρμόδιες αρχές θα αξιοποιούν τις εφαρμοστέες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες, με σεβασμό στην κατανομή αρμοδιοτήτων του DSA. «Έχετε ευελιξία στην επιλογή της τεχνολογίας. Έχετε σαφή ευθύνη να συμμορφωθείτε με τον νόμο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει ώστε η εφαρμογή να πετύχει και αναμένουμε από κάθε πλατφόρμα να είναι έτοιμη την 1η Ιανουαρίου 2027», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε αναλυτικά την τεχνική διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας μέσω του Kids Wallet και του Gov.gr Wallet. Με τη χρήση ψηφιακών αποδεικτικών ηλικίας, οι πλατφόρμες θα μπορούν να επιβεβαιώνουν εάν ένας χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο πρόσβασης χωρίς να λαμβάνουν το ονοματεπώνυμο ή την ακριβή ημερομηνία γέννησής του. Ο υπουργός παρουσίασε επίσης τον τρόπο διασύνδεσης των εφαρμογών με τα συστήματα των εταιρειών, με διαβίβαση μόνο της πληροφορίας που είναι αναγκαία για την επαλήθευση της ηλικίας. Όπως επισήμανε, τα δύο ψηφιακά πορτοφόλια έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι αποτελούν διαθέσιμες επιλογές και ότι οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν άλλες λύσεις, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε ακόμη στην ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τεχνική λύση επαλήθευσης ηλικίας και στην προοπτική διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDI Wallet). Υπογράμμισε επίσης ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου προσφέρει στις ίδιες τις πλατφόρμες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την Ελλάδα ως πρώτο πεδίο εφαρμογής αξιόπιστων λύσεων επαλήθευσης ηλικίας. Με θεσπισμένο ηλικιακό όριο και διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, όπως ανέφερε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία συνεργασία που μπορεί να συμβάλει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ζήτησε από τις εταιρείες να ενημερώσουν εγκαίρως τους χρήστες τους στην Ελλάδα για τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και για τη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας που θα ακολουθείται.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη συνεργασίας σε επίπεδο ομάδων εργασίας, καθώς και η πραγματοποίηση τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων στελεχών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των πλατφορμών. Αντικείμενο των επαφών θα είναι η αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας του μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας και η εξέταση των τεχνικών απαιτήσεων για τη διασύνδεσή του με τα συστήματα των εταιρειών.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης, η νομική σύμβουλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη και η Ιωάννα Χουδαλάκη εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μετά τη συνάντηση με το TikTok, ο κύκλος επαφών συνεχίζεται με εκπροσώπους της Meta, του Snapchat, της Google και της Microsoft.