Ζήτημα πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας για τις απώλειες δημοσίων εσόδων έθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για εκτεταμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής.\n\n\n\n«Έχουμε μία κυβέρνηση που -με αφορμή μία επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή που φαίνεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας- πανηγυρίζει γιατί η Ελληνική Αστυνομία κάνει καλά της δουλειά της αφού έχουν αδρανήσει πριν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί», ανέφερε και πρόσθεσε: «Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά λογοδοσία πολιτική για τα εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν και αφορούν στο κράτος, στους φορολογούμενους». Σχολίασε πως όταν ακούμε για υποθέσεις φοροκλοπής πολλών εκατομυρίων «σημαίνει ότι για χρόνια επικρατούσε μία αδράνεια στους πρωτογενείς ελεγκτικούς μηχανισμούς», συμπληρώνοντας πως «έχουμε μάλιστα διαβάσει σε ρεπορτάζ ότι μπορεί να εμπλέκονται στις υποθέσεις στελέχη της ΑΑΔΕ» και ότι «εκεί έστειλε η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να “καθαρίσει”».\n\n\n\n«Όλα αυτά συνθέτουν μία εικόνα γενικευμένης παρακμής. Άρα, δεν ωφελεί κανέναν η λογική της σύγκρισης ενός λιγότερου ή περισσότερο κακού παρελθόντος με το κακό παρόν, σημασία έχει να υπάρξει πολιτική λογοδοσία για να έρθει ένα καλύτερο μέλλον», σημείωσε.\n\n\n\nΣτον απόηχο των δηλώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είπε τα αυτονόητα» και ότι «ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε τις θέσεις της χώρας μας με πληρότητα. Δεν είπε ότι τα πράγματα έχουν πάει καλώς». Επεσήμανε ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ «δεν αφορά στα όσα είπε στον ΟΗΕ ο πρωθυπουργός αλλά στο γεγονός της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου και γιατί, παρά τις διαβεβαιώσεις για κλείσιμο χαινουσών πληγών με τη Λιβύη, εκείνη φαίνεται να στέκεται εχθρικά απέναντι στη χώρα μας και τελικά επικύρωσε τον παράνομο μνημόνιο που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». «Ο πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση τα έκαναν μαντάρα και η χώρα μας έχει υποστεί μία διπλωματική ήττα», σχολίασε.\n\n\n\nΕνόψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «πρωτοφανές το άρθρο 23 που έφερε και αναγκάστηκε να αποσύρει η Νέα Δημοκρατία», σημειώνοντας ότι «επτά ένδικα μέσα επιχείρησε να καταργήσει με μια μονοκοντυλιά, νύχτα, ο κ. Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης».\n\n\n\nΣχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «όσο πιο σύντομα ανέβει η επιρροή του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία» και πως «πρόβλημα θα υπάρξει για την κοινωνία, αν το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές».