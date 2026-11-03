«Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση βάθους, η οποία στηρίζεται σε κοινά προτάγματα, κοινές αξίες και, πάνω από όλα, σε κοινά συμφέροντα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Action24.

Με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, χωρίς, όπως είπε, να αποτελεί δουλειά του υπουργείου Εξωτερικών να σχολιάζει τις εκλογικές επιλογές άλλων χωρών. «Όποιους αντιπροσώπους εκλέγουν οι Αμερικανοί πολίτες, αυτοί είναι οι συνομιλητές μας για να συνεχίσουμε την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων», τόνισε.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο επανέλαβε ότι «παράνομο ήταν, παράνομο παραμένει» και πως η κύρωσή του από την Ανατολική Λιβύη δεν μεταβάλλει τη νομική φύση του ούτε δημιουργεί νέα δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως επεσήμανε, ο πρωθυπουργός διεθνοποίησε το ζήτημα των παράνομων οριοθετήσεων στο ανώτατο επίπεδο, άσκησε ισχυρή διπλωματική πίεση προς Τουρκία και Λιβύη και, με την επίδειξη χαρτών, κατέδειξε ότι οι δύο χώρες δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές που να επιτρέπουν τη συγκεκριμένη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. «Η επίδειξη του χάρτη πείθει ακόμη και τον πιο άσχετο με τα διεθνή γιατί το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι πέρα ως πέρα παράνομο, παράλογο και αίολο», υπογράμμισε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η Αθήνα προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης με Ιταλία και Αίγυπτο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα επανεκκινήσει τη συζήτηση με το Κάιρο για την ανατολικότερη επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι η άδεια για τις εργασίες στην περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας ζητήθηκε και θα δοθεί αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές.

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί έναν «φιλόδοξο προϋπολογισμό, χωρίς οριζόντιες περικοπές», που θα στηρίζει τόσο τις παραδοσιακές πολιτικές συνοχής, την αγροτική και την αλιευτική πολιτική, όσο και τις νέες προτεραιότητες για ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα. «Η Ευρώπη έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για έναν ισχυρό και φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου.