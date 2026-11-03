Στην πορεία κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, στις επόμενες επεκτάσεις των δικτύων σταθερής τροχιάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, επικεντρώθηκε η συζήτηση για τις υποδομές στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026».

Την εκτίμηση ότι ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας δεν πρόκειται να επανεκκινήσει πριν από τις αρχές του 2027 διατύπωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις τεχνικές διαδικασίες και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει αντικειμενικό πρόβλημα που να επιβάλλει την εκκένωση κτιρίων κατά μήκος της χάραξης. Διευκρίνισε ότι θα εφαρμοστούν όσα προβλέψουν οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ τόσο η πρόταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας όσο και οι αξιολογήσεις της «Ελληνικό Μετρό» συγκλίνουν στη δυνατότητα ασφαλούς συνέχισης του έργου.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικοποίησης του ζητήματος, σημειώνοντας ότι «κάποιοι έχουν θιγεί».

Αναφερόμενος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός των μελλοντικών επεκτάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συγκοινωνιακές ανάγκες της πόλης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πυκνοκατοικημένες και δυναμικές περιοχές, όπως ο Εύοσμος. Αντίθετα, η επέκταση προς το αεροδρόμιο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα και θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, ο υφυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και ρεαλιστικής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.