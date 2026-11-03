Απάντηση σε όσα νωρίτερα δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, έδωσε η ΕΛΑΣ.

Όπως σε αυτήν αναφέρει, «η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ραδιοσταθμό Alpha 989 είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται. Επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας».

Η ανακοίνωση τονίζει τα εξής:

«Αρχιερέας της διαφθοράς

Αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για το λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του. Τα έχει περιγράψει όλα επαρκώς. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι.

Στεγαστική κρίση

‘Αφησε ανοικτό το ζήτημα της επιπλέον φορολόγησης των κλειστών ακινήτων ενώ αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει στο στεγαστικό για παράδειγμα επιδοτούν και πυροδοτούν της ακρίβεια πάρα ανακουφίζουν τους πολίτες. Η επιδότηση ενοικίου λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως μηχανισμός περαιτέρω αύξησης της τιμής και αυτό ομολογούν και οι στατιστικές και τα ρεπορτάζ στο χώρο των ακινήτων.

Αντί να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη για τη στέγαση γιατρών, δασκάλων και κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν την βιωσιμότητα της κοινωνίας στην νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές έριξε το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Ας περάσει από το συνέδριο της ΚΕΔΕ να ακούσει ακόμη και από δήμαρχους που εκλέγονται με τη στήριξη της ΝΔ για τα οικονομικά των δήμων και για τη δυσκολία που έχουν να ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ.

Ακρίβεια – ΦΠΑ – ΕΚΦ

Μάθαμε επίσης ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα προκύψει ‘τρύπα στα δημόσια οικονομικά’. Η ΝΔ ξέρει καλά από τρύπες στα δημόσια οικονομικά που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, όμως είναι σαφές από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παράγει υπερπλεονάσματα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτές οι ελαφρύνσεις. Ας ξαναδούν τα στοιχεία της απόδοσης των φόρων και του ΦΠΑ. Αντίστοιχο επιχείρημα χρησιμοποιεί για την υπερφορολόγηση των καυσίμων που μας φέρνει να πληρώνουμε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμου και ΦΠΑ παραπάνω από την τιμή του καυσίμου. Ας δουν ξανά τις τέσσερις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και την αντλία, θέτοντας ως στόχο πλαφόν στα 1,40 ευρώ/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρω/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων: Όχι μόνο στα πρατήρια λιανικής, αλλά και στην παραγωγή/διύλιση.

Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό: Στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Από τις 4 προτάσεις οι δύο έχουν δημοσιονομικό κόστος και οι δυο όχι».

Συμπερασματικά, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «ανερμάτιστος αλλά και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης για τις δυσκολίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ο κ. Μητσοτάκης. Σαν να ζει σε γυάλινο κόσμο έξω από τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολιτικές της κυβέρνησης επιδεινώνουν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και δεν βρίσκει λύσεις για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας που όλο και συμπιέζονται. Η χώρα και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.