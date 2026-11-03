Την αναγκαιότητα ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, ανέδειξε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, δηλώνοντας την «ετοιμότητα της περιφέρειας να τον αναλάβει, με καθορισμένες αρμοδιότητες, εξασφαλισμένους πόρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του», στο 6ο συνέδριο Green Deal Greece 2026.

«Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, ζητά όμως να την αποκτήσει. Εμείς δεν κρυβόμαστε και δεν αναζητούμε αξιώματα. Θέλουμε απλώς να είμαστε χρήσιμοι», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, μιλώντας στην ενότητα «Κυκλοφοριακό Αττικής: Προκλήσεις και Προοπτικές», του συνεδρίου Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η διεκδίκηση συνοδεύεται από τη βούληση για ουσιαστική συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τους συγκοινωνιακούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα, υπογραμμίζοντας πως η ανάληψη μιας τόσο κρίσιμης ευθύνης προϋποθέτει και την αντίστοιχη θεσμική και χρηματοδοτική θωράκιση.

Στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι η σημερινή πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και η απουσία ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, που ταλανίζει καθημερινά περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες. Όπως υπογράμμισε, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, εξακολουθεί να απουσιάζει ένας μητροπολιτικός μηχανισμός που θα συντονίζει τις επιμέρους δράσεις και θα προγραμματίζει τις αναγκαίες υποδομές με ορίζοντα δεκαετίας.

«Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαστε όλοι κολλημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας, δεν θα κινείται κανείς και θα έχει διπλασιαστεί ο χρόνος κίνησης αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα», ανέφερε, καταδεικνύοντας το μέγεθος της πρόκλησης που καλείται να αντιμετωπίσει η Αττική.

Ο περιφερειάρχης παρατήρησε πως το Λεκανοπέδιο βρίσκεται σε περίοδο έντονης οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης, συνεισφέροντας το 48% του ΑΕΠ της χώρας, με μεγάλες παρεμβάσεις και επενδύσεις να αλλάζουν σταδιακά τον αστικό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάπλαση του Ελληνικού, στη μεταφορά κυβερνητικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, στο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, καθώς και σε πλήθος άλλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επισήμανε, ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις δημιουργούν νέες ανάγκες μετακίνησης και πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας που να εξετάζει συνδυαστικά τις μελλοντικές επιπτώσεις και να συντονίζει εγκαίρως τις απαιτούμενες επεκτάσεις π.χ. του μετρό, του τραμ, του προαστιακού σιδηροδρόμου και των λεωφορειακών γραμμών. «Ποιος μητροπολιτικά σχεδιάζει την απάντηση στον κυκλοφοριακό φόρτο που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε δέκα χρόνια; Η απάντηση είναι κανείς».

Ο κ. Χαρδαλιάς δεν παρέλειψε, να αναγνωρίσει τις σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών που δρομολογήθηκαν τελευταία, όπως: Η ένταξη 125 νέων ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων, 15 πρότυπων λεωφορειακών γραμμών, 14 συρμών της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, η πιλοτική εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και η αυστηροποίηση των ελέγχων παραβίασης του Κ.Ο.Κ. και της επιβολής ποινών».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση» αλλά ανεπαρκή για τις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της επόμενης δεκαετίας, σημειώνοντας: «Το κρίσιμο ζήτημα, είναι ποιος θα προβλέπει εγκαίρως τις μελλοντικές επιβαρύνσεις, θα σχεδιάζει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και θα συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι σημερινές προσπάθειες να ενταχθούν σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Αναφερόμενος στον σημερινό κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων, υποστήριξε ότι το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μεμονωμένες αποφάσεις, χωρίς κοινό σχεδιασμό και συντονισμό. «Δεν μπορεί ο κάθε δήμος από τους 66, να σχεδιάζει μόνος του την αστική κινητικότητα σε κάθε περιοχή. Όταν κάθε δήμος επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτοτελώς την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιοχής του, συχνά το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά του προβλήματος στους γειτονικούς δήμους. Το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο της Αττικής αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα που απαιτεί υπερτοπική διαχείριση. Εάν μπουκώσει κυκλοφοριακά η Μεσογείων, θα το βρούμε ως επίπτωση μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ως παραδείγματα μητροπολιτικής οργάνωσης ανέφερε τις ευρύτερες περιοχές του Παρισιού και του Λονδίνου, όπου ο περιφερειακός σχεδιασμός συνδέει τις μεταφορές με ευρύτερες πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για την οδική ασφάλεια ενός δικτύου συνολικά 1.623 χιλιομέτρων δηλαδή μια απόσταση αντίστοιχη αυτής μεταξύ Αθήνας και Βιέννης. Για τη συντήρηση 157 γεφυρών, 12.780 φωτεινών σηματοδοτών, 3.592 διαβάσεων πεζών, 14 υπόγειων διαβάσεων, 38.291 στύλων ηλεκτροφωτισμού και 610 χιλιομέτρων στηθαίων ασφαλείας, δηλαδή μιας απόστασης π.χ. από την Αθήνα έως τη Σόφια. Χαρακτήρισε «δυσανάλογο» το οικονομικό βάρος για τη συντήρησή τους, επισημαίνοντας ότι το 73% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας κατευθύνεται στις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου.

Ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε τέλος, ότι το προσεχές διάστημα η Περιφέρεια Αττικής θα παρουσιάσει επισήμως τις θέσεις και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων που εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του κυκλοφοριακού.