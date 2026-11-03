Την εκτίμηση ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να πετύχουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ μια επίδοση πολύ καλύτερη από εκείνη που θα μπορούσαν να φανταστούν ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι υποστηρικτές τους πριν από εννέα μήνες, διατύπωσε ο πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής του ABC, Τζορτζ Στεφανόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα αντιδράσει σε μια ενδεχόμενη εκλογική ήττα.

«Θεωρώ ότι θα έχουμε αποτελέσματα που ούτε οι πιο αισιόδοξοι Δημοκρατικοί θα περίμεναν πριν από εννέα μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση, καλώντας ουσιαστικά τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία σαν να βρίσκεται και ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, η επιλογή αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί εις βάρος του, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προσέρχεται στην κάλπη με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.

Όπως εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής, ο Τραμπ «ζήτησε από όλους να υποκριθούν ότι και ο ίδιος βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο. Μπαίνει στις εκλογές σε ένα πολύ χαμηλό σημείο της δημοτικότητάς του, ίσως το χαμηλότερο σημείο από οποιονδήποτε πρόεδρο στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει κινητοποιήσει τους Δημοκρατικούς σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο».

Οι ανησυχίες για ενδεχόμενη αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί υποστούν σημαντική ήττα τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο παρελθόν πως μετάνιωσε επειδή δεν χρησιμοποίησε την Εθνοφρουρά στις εκλογές του 2020, προκειμένου να κατασχέσει ψηφοδέλτια. Ερωτηθείς εάν υπάρχει πιθανότητα να επιχειρήσει κάτι ανάλογο σήμερα, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι θα ήταν «δύσκολο» να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Όπως υπογράμμισε, ο Τραμπ έχει ήδη εξαντλήσει πολλά από τα μέσα που διαθέτει για να επηρεάσει τις εξελίξεις. Ειδικότερα, σημείωσε ότι «έχει αξιοποιήσει κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή του. Έχει εργαλειοποιήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Καλιφόρνια, στην Ουάσινγκτον, στην Αλάσκα. Αλλά μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τις προσπάθειές του. Οι δικαστές κρατούν άμυνα. Το FBI, ο στρατός έχουν πει ότι δεν θα ακολουθήσουν κάποιες εντολές με αυτή την έννοια. Αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος».

Η πολιτική ανθεκτικότητα του Τραμπ και οι εκτιμήσεις για τις έδρες των Δημοκρατικών

Αναφερόμενος στην πολιτική αντοχή του Αμερικανού προέδρου και στο κατά πόσο μπορεί να ανακάμψει ακόμη και μετά από μια σοβαρή εκλογική αποτυχία, ο Στεφανόπουλος υπενθύμισε ότι έχει ήδη καταφέρει να επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.

Στην ερώτηση εάν ο Τραμπ είναι ένας πολιτικός που δύσκολα μπορεί να τεθεί εκτός μάχης, απάντησε «το έχει αποδείξει αυτό ήδη», προσθέτοντας ότι «πριν δύο χρόνια έκανε τη μεγαλύτερη επιστροφή που έγινε ποτέ στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ».

Παράλληλα, παρατήρησε ότι στο εσωτερικό των Δημοκρατικών εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία, παρά τις θετικές ενδείξεις που καταγράφονται. «Ουδείς πιστεύει πλέον τις δημοσκοπήσεις, ουδείς πιστεύει ακόμα και αυτά που βλέπουν με τα μάτια τους, επί του πεδίου», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την εκλογική επίδοση των Δημοκρατικών, ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν περίπου 12 επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς να αποκλείεται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. «οι Δημοκρατικοί θα έχουν περίπου 12 έδρες παραπάνω στη Βουλή, ίσως και περισσότερες. Φαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες ότι αυτή είναι η τάση», ανέφερε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος δεν θα ξεκαθαρίσει άμεσα. «Δεν θα ξέρουμε τα τελικά αποτελέσματα για ημέρες, ίσως και για εβδομάδες. Μπορεί να πάρει αρκετές εβδομάδες για να οριστικοποιηθούν», τόνισε.

Το κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη ημέρα και η στάση του Αμερικανού προέδρου

Για τον Στεφανόπουλο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά επεκτείνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ήττα.

Όπως ανέφερε, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να αγνοήσει το αποτέλεσμα, να ξεκινήσει έρευνες σε βάρος της Γερουσίας και της Βουλής, να επιχειρήσει να συνεχίσει τη διακυβέρνηση μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων ή ακόμη και να υιοθετήσει μια πιο ακραία πολιτική στάση.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαντήσει σε μια ήττα; Θα την αγνοήσει; Θα ξεκινήσει έρευνες στη Γερουσία και στη Βουλή; Ή θα προσπαθήσει να συνεχίσει να διοικεί, ίσως με εκτελεστικά διατάγματα; Ή θα γίνει ένας ακόμα πιο ακραιφνής Ντόναλντ Τραμπ;», διερωτήθηκε.

Για να εξηγήσει τη διαφορά που διαπιστώνει στη συμπεριφορά του σημερινού προέδρου σε σχέση με τους προκατόχους του, αναφέρθηκε στις περιπτώσεις του Μπιλ Κλίντον, του Τζορτζ Μπους και του Μπαράκ Ομπάμα. Όπως είπε, όταν οι συγκεκριμένοι πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκλογικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα και προχώρησαν σε αλλαγές στην πολιτική τους πορεία.

«Όταν ο πρόεδρος για τον οποίο δούλευα, ο Μπιλ Κλίντον, έχασε, αποδέχτηκε την ήττα του, όπως και ο Τζορτζ Μπους. Και αυτός το αποδέχτηκε και άλλαξε. Όπως και ο Μπαράκ Ομπάμα, άλλαξε την πορεία μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, όσο μεγάλη και αν είναι η νίκη των δημοκρατικών αύριο», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον των Ρεπουμπλικανών και τον Τζ. Ντ. Βανς

Ερωτηθείς για το κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται για τη μελλοντική πορεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τις προοπτικές του αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς, να διεκδικήσει την προεδρία στις επόμενες εκλογές, ο Στεφανόπουλος εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

Η εκτίμησή του είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ασχολείται με την πολιτική επιβίωση του κόμματός του, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δική του παρουσία και εικόνα.

«Όχι, δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Αν τον ενδιέφερε, το κόμμα του δεν θα έκανε εκστρατεία όπως κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Είπε, “υποκριθείτε ότι είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο”. Όπως είπε ότι “αγαπώ τον πληθωρισμό”. Δεν τον ενδιαφέρει το κόμμα. Καθόλου. Αν παρακολουθούσατε τις ομιλίες που έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες θα καταλήγατε στο συμπέρασμα ότι λειτουργεί δίχως όρια, δίχως φρένα».

Οι εσωτερικές διαφωνίες στους Δημοκρατικούς και η μάχη για την επόμενη προεδρία

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, πάντως, οι εκλογές αναμένεται να αναδείξουν και τις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος περιέγραψε ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στην προοδευτική πτέρυγα, η οποία βρίσκεται κοντά στους Δημοκράτες Σοσιαλιστές και στους πιο μετριοπαθείς κεντρώους.

Όπως εκτίμησε, τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης θα αποτελέσουν το βασικό επιχείρημα κάθε πλευράς στην προσπάθειά της να ενισχύσει την πολιτική της επιρροή.

«Υπάρχει ένα σχίσμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πιο προοδευτικούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Δημοκράτες Σοσιαλιστές, και τους πιο κεντρώους. Οι Δημοκρατικοί αύριο το βράδυ θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα για να υπερασπιστούν την άποψη που έχουν. Αν κερδίσουν οι πιο αριστεροί υποψήφιοι, θα πούνε ότι “να, έχουμε δίκιο, κερδίσαμε”. Αν κερδίσουν αντίστοιχα πιο κεντρώοι υποψήφιοι, θα το αξιοποιήσουν αντίστοιχα εν όψει των προκριματικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, ένα αποτέλεσμα που θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις και θα δείξει ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν την εκλογική δυναμική που τους αποδίδεται θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς εσωτερικούς κλυδωνισμούς.

Στην ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει το κόμμα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Στεφανόπουλος προέβλεψε ότι «Θεωρώ ότι θα οδηγηθούν σε χάος, εν συντομία. Μετά από όλα αυτά, αν ο πρόεδρος, που έχει τόσο χαμηλή δημοτικότητα, πιο χαμηλή από όλους τους άλλους που πήγαν στις ενδιάμεσες, με τις πιο υψηλές τιμές βενζίνης που έχουμε δει ποτέ, με πληθωρισμό ο οποίος άγεται από τις ίδιες τις πράξεις του προέδρου, τον πόλεμο στο Ιράν, αν με όλα αυτά που συμβαίνουν, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν την εμπιστοσύνη του λαού για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, θα οδηγηθούν σε καταστάσεις που δεν έχουν ζήσει ποτέ».

Ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην επόμενη ημέρα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, καθώς το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών αναμένεται να δώσει ουσιαστικά το έναυσμα για τη νέα προεδρική κούρσα.

Ο πολιτικός αναλυτής υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολιτικοί που κατάφεραν να αναδειχθούν σε ισχυρούς διεκδικητές της προεδρίας, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν θεωρούνταν φαβορί. Ανέφερε χαρακτηριστικά τον Μπιλ Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ακόμη γερουσιαστής.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να αναδειχθεί ένας νέος πολιτικός με αντίστοιχη δυναμική, ο Στεφανόπουλος απάντησε ότι οι πρώτες ενδείξεις θα φανούν αμέσως μετά τις εκλογές.

«Νομίζω θα το δούμε αυτό ξεκινώντας με πρώτη μέρα την Τετάρτη, διότι τότε θα ξεκινήσει ο αγώνας για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όμως, ακόμα και ο Μπιλ Κλίντον δεν ήταν ο Μπιλ Κλίντον μέχρι που νίκησε άλλους στις προκριματικές εκλογές. Ακόμα και ο Μπαράκ Ομπάμα, μέχρι να αποδείξει ότι είχε αυτό που απαιτούταν. Πιστεύω ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι θα προκύψουν μέσα από τις προκριματικές εκλογές, αλλά θα δείτε σίγουρα έναν πολύ ανοιχτό αγώνα στην αρχή. Δέκα, δεκαπέντε, ίσως και είκοσι Δημοκρατικοί θα υποβάλουν υποψηφιότητα για την προεδρία», τόνισε.

Οι εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει η κάλπη και ο ρόλος των αφροαμερικανών ψηφοφόρων

Κλείνοντας, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος προειδοποίησε ότι η εκλογική αναμέτρηση μπορεί να επιφυλάσσει ανατροπές που δεν έχουν προβλεφθεί από τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η επόμενη ημέρα ενδέχεται να αποκαλύψει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που αναμένουν σήμερα οι πολιτικοί αναλυτές.

«Εν συντομία, ναι, αναμένω εκπλήξεις. Νομίζω ότι αύριο θα ξυπνήσουμε με μια κατάσταση που κανείς δεν περίμενε. Αυτό που θα παρακολουθήσω και δεν συζητάται τόσο πολύ, είναι η συμμετοχή των έγχρωμων υποψηφίων στο Νότο. Ήταν πολύ ισχυρή. Εν όψει των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, υπάρχει πολύ θυμός από την πλευρά της αφροαμερικανικής κοινότητας. Άρα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη Λουζιάνα, στο Μισισίπι, στη Νότια Καρολίνα. Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μία από αυτές τις πολιτείες, τότε αυτό θα οφείλεται στους έγχρωμους πληθυσμούς και αυτό θα εκπέμπει ένα σημαντικό μήνυμα για το μέλλον», υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής.