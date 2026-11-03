Ως τις αρχές Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχει υποβάλει την εισήγησή του για την ασφαλή επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, ο Βρετανός εμπειρογνώμονας, ενώ ως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, όπως είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συζητώντας με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Τζάννε, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026», που διοργάνωσε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει στο χαρτοφυλάκιό του πολύ σημαντικά έργα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας, ειδικά σε μια περίοδο αστάθειας», σημείωσε εισαγωγικά ο κ. Δήμας, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο οι χρηματοδοτικές ροές δυσχεραίνονται, άρα απαιτείται προτεραιοποίηση έργων.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από το έργο της Γραμμής 4 του μετρό, τόνισε ότι «η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων της Κυψέλης», αναγνωρίζοντας ότι είναι εύλογη η ανησυχία των ανθρώπων που βλέπουν ρωγμές στις κατοικίες τους.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Ελληνικό Μετρό, ώστε να γίνουν ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες για την κατάσταση των πολυκατοικιών στην περιοχή επιρροής. Επί του παρόντος, έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εκθέσεις των μηχανικών του ΤΕΕ για 14 πολυκατοικίες, ενώ υπολείπονται ακόμα έξι, για τις οποίες ο υπουργός εκτίμησε ότι αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Οι εμπειρογνώμονες τόσο του ΤΕΕ όσο και των κατοίκων κάνουν τώρα καταγραφές των ζημιών. Όταν ολοκληρωθούν και οι μελέτες του ΤΕΕ, τότε θα προχωρήσουμε στην απαραίτητη αποκατάσταση των κατοικιών», ανέφερε ο κ. Δήμας, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει τακτική επικοινωνία με τους κατοίκους και τον Δήμο Αθηναίων.

Ακόμη, αφού πραγματοποιήθηκε η πρώτη αυτοψία του λόρδου Ρόμπερτ Μέιρ, πριν 15 ημέρες, αναμένεται να υποβληθούν οι εκτιμήσεις του ως προς το τι απαιτείται για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. «Όλα αυτά, όπως έχουμε ξαναπεί, θα παρουσιαστούν και δημόσια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι απαιτείται από την πλευρά μας, ώστε να επανεκκινήσει με τον ύψιστο βαθμό ασφάλειας όσο το δυνατόν ταχύτερα», επέμεινε ο κ. Δήμας.

Ο κ. Δήμας εκτίμησε, ακόμη, ότι είναι ζήτημα λίγων εβδομάδων η οριστικοποίηση της λύσης για τον σταθμό Ευαγγελισμός, που αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη Γραμμή 4. «Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίλυση του ζητήματος στο Πάρκο Ριζάρη. Φαίνεται πως έχουμε καταλήξει σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση από όλες τις πλευρές», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια πρόταση φιλική προς το περιβάλλον, η οποία ικανοποιεί και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Όπως εξήγησε, σε αυτή τη λύση, ο σταθμός θα χωροθετηθεί σε διαφορετικό τμήμα του Πάρκου, ενώ διαφοροποιείται η κατανομή των χώρων σε σχέση με την αρχική.

Στο πεδίο του κυκλοφοριακού που δυσχεραίνει τις καθημερινές μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο, ο κ. Δήμας διευκρίνισε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει μεν κομβικό ρόλο, αλλά η διαχείρισή του δεν αποτελεί μόνο δική του αρμοδιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει ήδη δρομολογήσει τη δεύτερη διακριτή έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, που θα διευκολύνει τη ροή των οχημάτων στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς τη Λαμία. «Πρόκειται για μια σημειακή παρέμβαση, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου, με μεγάλη προστιθέμενη αξία», σημείωσε.

Ειδική αναφορά έκανε στην ολοκλήρωση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, η οποία συμβασιοποιήθηκε το καλοκαίρι, καθώς και στην ωρίμανση του σχεδιασμού για τον άξονα Ελευσίνας – Οινοφύτων, γνωστού και ως παράκαμψη της Αττικής. Ειδικά για το δεύτερο, σημείωσε ότι είναι σε καλό δρόμο και το Υπουργείο προχωρά για την κατάθεση του φακέλου στην Κομισιόν προς χρηματοδότηση.

Ως προς την αξία των δύο οδικών έργων, επισήμανε πως «θα δώσουν διέξοδο στην κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, ώστε αυτά να μην μπαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης».