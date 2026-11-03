Να δώσει το «παρών» αύριο στη Βουλή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το άρθρο 23, που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για το ιδιωτικό χρέος, καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Άρθρο 23, ένα ακόμα δωράκι της Νέας Δημοκρατίας στα funds. Με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση τα funds θα μπορούσαν να πάρουν περιουσίες δανειοληπτών χωρίς καν δικαστικό έλεγχο. Παράδειγμα, αν κάποιος χρωστούσε 100.000 ευρώ και για τέσσερις μήνες δεν πλήρωνε τη δόση του διότι έμενε αιφνίδια άνεργος, το fund θα μπορούσε να προχωρήσει σε κατάσχεση χωρίς δικαστική απόφαση», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης και συνεχίζει:

«Πήγατε να το περάσετε στα μουλωχτά, σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Αυτό όμως το θέμα δεν θεωρείται λήξαν. Αυτή η διάταξη αποδεικνύει ξεκάθαρα ποιους υπηρετείτε».

«Γι’ αυτό την Τετάρτη, κύριε Μητσοτάκη, να είστε στη Βουλή. Γιατί μπορεί στην κυβέρνησή σας να ισχύει ο νόμος της σιωπής, στη δημοκρατία όμως ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας. Γιατί η χώρα δε χωρά άλλη αδιαφάνεια και ασυδοσία», σημειώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με αυτό το βίντεο με τίτλο: «Κύριε Μητσοτάκη, αύριο οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή για το δώρο στα funds», ο κ. Ανδρουλάκης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, «πετά το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει αύριο στη Βουλή για να απολογηθεί για το δώρο στα funds με το περιβόητο άρθρο 23 που αναγκάστηκε να αποσύρει άρον άρον μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ».

Δείτε το βίντεο: