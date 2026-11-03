Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τις αιχμές περί διαφθοράς έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, ενώ ανακοίνωσε και μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του και σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησής του.

«Από πού να ξεκινήσω; Από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για την ανάγκη της νομιμότητας παντού έχοντας αναγνωρίσει ότι αντιμετωπίζουμε παθογένειες και προβλήματα διαφθοράς. Έχουμε να επιδείξουμε επιτυχίες. Οι υποθέσεις που είδατε δουλεύονται καιρό. Χρειάζεται όμως και πολιτική βούληση. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε και λοιδορήθηκε το ελληνικό FBI. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε αποτελέσματα. Το ελάχιστο που κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους και αυτές είναι υποθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων και αντιμετωπίστηκαν με τη συνεργασία FBI, ΑΑΔΕ και εμείς απαντάμε με το έργο μας. Ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι όλα αυτά δεν υπήρχαν πριν από το 2019. Απλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί. Το μόνο που έκανε είναι να φέρει τον νόμο Παρασκευόπουλου και να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα. Όλα αυτά έγιναν από εκείνον που με αποκαλεί αρχιερέα της διαφθοράς. Κάποια στιγμή οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και ποια γραμμάτια εξαργύρωσε. Όλοι κρινόμαστε για τις πράξεις μας και τα αποτελέσματα», ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην υπόθεση Πιτσιλή και γιατί ανανεώθηκε η θητεία του:

«Έχουμε πολλά ηλεκτρονικά συστήματα για να αντιμετωπίζουμε στοχευμένα τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι επιτυχία της χώρας. Αν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, οι αρχές να τις αντιμετωπίζουν. Εμείς δεν συγκαλύψαμε, αλλά η εντολή είναι να φτάνουν όλες οι υποθέσεις μέχρι τέλους. Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά ο ίδιος και τα φερέφωνά του από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της ΝΔ. Εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και δεν του βγήκε σε καλό. Το rebranding δεν είναι παρθενογένεση, είναι επανατοποθέτηση προϊόντος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και για μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο»

«Δεν είναι ο πιο προβλέψιμος πολιτικός. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Φαίνεται μια αλλαγή στο Κογκρέσο, αλλά είναι ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Παρουσιάζει μια εικόνα της οικονομίας διαφορετική από αυτή που βιώνουν οι πολίτες. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και για μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι στον κόσμο είναι η ακρίβεια, αυτό δεν θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Εμείς έχουμε να ορθώσουμε κάποια αναχώματα στην ακρίβεια. Θα δώσουμε τώρα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μην περιμένουμε ότι ξαφνικά το κράτος μπορεί να χτίσει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μείζον θέμα του στεγαστικού, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Μην περιμένουμε ότι ξαφνικά το κράτος μπορεί να χτίσει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα. Όταν εγώ μίλησα για την ανάγκη να σκεφτούμε ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων, κατηγορήθηκα από το ΠΑΣΟΚ ότι είμαι με τους εργολάβους, λες και τα σπίτια στο ΠΑΣΟΚ τα χτίζουν εθελοντές και ΜΚΟ. Όταν είδαμε ότι υπάρχει πίεση με την Golden Visa στην αγορά ακινήτων, αυξήσαμε το όριο στις 800.000. Για τα Airbnb δίνουμε κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια».

«Εξετάζουμε την περαιτέρω επιβολή περιορισμών στα Airbnb»

«Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί στα Airbnb είναι κάτι που το εξετάζουμε. Όμως δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει ένα σπίτι για έναν γιατρό; Σε πολλές περιοχές φτιάχνουμε σπίτια. Στα Ψαρά δεν φτιάχτηκε μόνο το περιφερειακό ιατρείο αλλά και χώροι κατοικίας για τους γιατρούς. Ο κ. Χατζηιωάννου δίνει πρόσθετη αμοιβή για τους γιατρούς. Εξετάζουμε την περαιτέρω επιβολή περιορισμών στα Airbnb», δήλωσε ο πρωθυπουργός για τη δυσκολία εύρεσης σπιτιών στα νησιά.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%.

«Έχουμε ήδη μειώσει τον ΦΠΑ. Από τη μια είναι δημοσιονομικό αλλά και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός και τις μειώσεις φόρων και τη μείωση του ΦΠΑ. Να σας ανακοινώσω ότι υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου. Είναι στο 24%. Είναι μια βιολογική πραγματικότητα η έμμηνος ρύση. Εδωσα εντολή στον υπουργό Οικονομικών, στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Θα εξετάσουμε στοχευμένα προγράμματα διανομής προϊόντων περιόδου δωρεάν σε κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές. Αλλες στοχευμένες μειώσεις θα τις δούμε από το 2028 και μετά».

Η συγκεκριμένη μείωση θα έχει ισχύ από 01/01/2027.

Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ειδικά για τα ταξί

«Από τη στιγμή που υπάρχουν και δημιουργούνται υποδομές η ηλεκτροκίνηση είναι συμφέρουσα για τον οδηγό ταξί», ενώ για το ενδεχόμενο παράτασης για τους οδηγούς ταξί ο Κ. Μητσοτάκης είπε πως «θα το ακούσει».

Ο πρωθυπουργός απάντησε και στο εάν θα μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης:

«Στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώσαμε κατά 40 λεπτά το φόρο και βγαίνει στο 1,5 θα ήταν στο 1,9 και έχουμε επιδότηση και στο diesel και στη βενζίνη. Η μείωση αυτή είναι ισοδύναμη με τη μείωση του φόρου. Κάθε ευρώ μετράει. Αν μπορούσα να το κάνω δεν θα το έκανα; Κάνουμε τις μειώσεις που αντέχει ο προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση σάς δουλεύει ψιλό γαζί. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μεν δομημένο, αλλά όχι κοστολογημένο πρόγραμμα. Εμείς δεν λέγαμε ότι θα φορολογήσουμε τις θυρίδες».

«Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Αποκλείω όλα τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ»

«Ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Επιμένω στην αυτοδυναμία γιατί δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας με άλλα κόμματα είτε γιατί αποκλείω προσωπικά όλα τα κόμματα που είναι στα δεξιά μας είτε γιατί ο ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ έχει πάρει αποφάσεις συνεδρίου που λέει ότι ποτέ δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Δεν είπε ότι δεν θα κυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Κωνσταντοπούλου. Η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος από τη στιγμή που ο δυνητικός εταίρος μας το αποκλείει. Αντιμετωπίζω κάθε εκλογική αναμέτρηση με ταπεινότητα. Δική μου υποχρέωση είναι να εξηγήσω γιατί η ΝΔ εξασφαλίζει την σταθερότητα και τις προϋποθέσεις για να πηγαίνει η χώρα μπροστά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο καλώδιο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «θα προχωρήσει».

Ερωτηθείς γι αυτό που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι θα βύθιζε ένα τουρκικό πλοίο είπε ότι: «Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα υποβαθμίζουμε σε αυτό το επίπεδο. Άδεια για το καλώδιο θα δώσουν οι ελληνικές αρχές και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω. Δεν θα μπω σε επιχειρησιακή λεπτομέρεια».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «γιατί να τον διαγράψω; Εγώ μπήκα στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς. Μόνο αυτοί ξέρουν πόσο δύσκολες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν ως πρωθυπουργοί», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε πως: «ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπεγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης».

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προτεραιότητές του, εάν επανεκλεγεί.

«Να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να έχουμε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ και εφόσον η οικονομία συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους».