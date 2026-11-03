Με έμφαση στις οδικές υποδομές, ενέργεια, υγεία, πολιτική προστασία, περιβάλλον, πολιτισμό και αθλητισμό, καθώς και έργα που συνδέονται με την ενίσχυση της παρουσίας του κράτους στην περιφέρεια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, παρουσίασε τον εβδομαδιαίο απολογισμό έργων και δράσεων της κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του: «Κάθε τόπος έχει τις δικές του ανάγκες και τις δικές του προτεραιότητες. Άλλες σε ένα νησί, άλλες σε μια ορεινή περιοχή, άλλες σε μια μεγάλη πόλη ή σε έναν ακριτικό δήμο»

Οδικές υποδομές και μεταφορές

Στην Ήπειρο, παρουσιάστηκε η πρώτη φάση των τεσσάρων Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για την Άρτα, την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, με στόχο την αποτύπωση της πορείας των παρεμβάσεων, των εκκρεμοτήτων και των επόμενων βημάτων, μέσα από τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Στην Κρήτη, παραδόθηκαν στην κυκλοφορία 10 από τα συνολικά 14,5 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Το νέο τμήμα διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και διαχωριστικό διάζωμα.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 5,02 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Λαμία – Δομοκός – Νέο Μοναστήρι, 4 εκατ. ευρώ για δημοτικές οδούς στην Τρίπολη και περίπου 907.000 ευρώ για τη βελτίωση των δρόμων προς τη Χοζοβιώτισσα και την Αγία Άννα στην Αμοργό.

Στη Θεσσαλία παραδόθηκε το αναβαθμισμένο τμήμα Μεσοράχη – κόμβος Ελευθερών, μήκους 2,15 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ στην Αργολίδα προχωρά η δημοπράτηση του έργου βελτίωσης του δρόμου Κολιάκι – Επίδαυρος.

Στο μεταξύ, στην Κρήτη υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία υποδομής έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι.

Έργα αστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών

Στην Ορεστιάδα, εντάσσονται παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης ύψους 3,45 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κόρινθο διατίθενται 2,8 εκατ. ευρώ για την ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς.

Στην Καβάλα, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση του Τελωνείου και των χώρων ελέγχου και αποθήκευσης, με βασική εναλλακτική το Βιοτεχνικό Πάρκο. Στη Νάουσα, επιδιώκεται η επαναπροκήρυξη της αξιοποίησης του πρώην ξενοδοχείου «Βέρμιον», ενώ στο Αμύνταιο προχωρά πρόσκληση χρηματοδότησης 1,5 εκατ. ευρώ για τον ποδηλατόδρομο Πετρών – Αγίου Παντελεήμονα.

Στη Λάρισα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης σε 31 σχολεία, με προϋπολογισμό άνω των 900.000 ευρώ. Στην Καστοριά εντάσσονται εννέα ψηφιακές παρεμβάσεις, ύψους περίπου 954.000 ευρώ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την έξυπνη στάθμευση, τη διαχείριση φωτισμού και απορριμμάτων, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιοποίηση δημοτικών υπηρεσιών.

Στον Προμαχώνα, προχωρά η δημιουργία σύγχρονης υποδομής επιτήρησης οχημάτων και φορτίων, στο πλαίσιο ευρύτερου συστήματος που θα καλύπτει 17 χερσαία συνοριακά σημεία και 16 σημεία σε λιμάνια και Ελεύθερες Ζώνες. Στην Τρίπολη, προχωρά επίσης η ανέγερση νέου Διοικητηρίου, ενώ στα Γιαννιτσά ξεκίνησε η ανάπλαση του πάρκου της Φιλαρμονικής, προϋπολογισμού 713.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την πολιτική προστασία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας και της κρατικής παρουσίας στην περιφέρεια.

Στους Φιλιάτες χρηματοδοτείται με 25 εκατ. ευρώ η κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ προχωρά η δημιουργία νέου κτιρίου για τη Συνοριακή Φύλαξη και προκηρύσσονται 60 θέσεις συνοριοφυλάκων. Στη Θεσπρωτία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας, έργο προϋπολογισμού 7,09 εκατ. ευρώ.

Στο Βόιο υπεγράφη το πρωτόκολλο παράδοσης έκτασης 166 στρεμμάτων για την κατασκευή των φυλακών Νεάπολης, ενώ στη Μεγαλόπολη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης το νέο σωφρονιστικό κατάστημα, προϋπολογισμού 39,9 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 97,8 εκατ. ευρώ κατευθύνονται μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης σε Περιφέρειες και Δήμους, ενώ στην Άρτα εγκρίθηκαν 5,55 εκατ. ευρώ για τους Δήμους Αρταίων, Κεντρικών Τζουμέρκων, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Νικολάου Σκουφά.

Ολοκληρώθηκαν, παράλληλα, οι προγραμματικές συμβάσεις για την παραχώρηση 158 μηχανημάτων έργου και στις 13 Περιφέρειες μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Επίσης, προβλέπεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πολίτες και επιχειρήσεις σε οριοθετημένες πληγείσες περιοχές της Λακωνίας, των Ιωαννίνων, της Ανατολικής Αττικής και της Εύβοιας.

Ενεργειακές υποδομές και αναβαθμίσεις κατοικιών

Σχεδόν 39 εκατ. ευρώ από το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή του 2025 επιστρέφουν στις περιοχές που φιλοξενούν εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Από το ποσό αυτό, 23,4 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους δήμους και 15,6 εκατ. ευρώ στους οικιακούς καταναλωτές μέσω μειώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Θεσσαλονίκη τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY, επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ, ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh. Νέες μονάδες εγκαθίστανται επίσης στη Ρόδο και την Κω, ενώ στον Δομοκό προχωρά το έργο «Φαέθων», που συνδυάζει φωτοβολταϊκή παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Παράλληλα, σε φάση υλοποίησης περνά η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, με τις γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες για τη σύνδεση Κορίνθου – Κω να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», συνολικού ύψους 425,8 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση των ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης έως 95%, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια

Στον τομέα της υγείας, στη Σάμο ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, ενώ το νοσοκομείο του νησιού απέκτησε νέο σύστημα φωτοθεραπείας για την αντιμετώπιση του νεογνικού ικτέρου.

Στον Βόλο, προχωρούν νέες προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο προγράμματος περίπου 3,99 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας προβλέπεται η προμήθεια 12 νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και η δημιουργία δύο επιπλέον θέσεων ειδικευόμενων Νεφρολογίας.

Στην Κίσσαμο, εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας, έργο προϋπολογισμού άνω των 2,3 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση στην επείγουσα φροντίδα στα μικρά ακριτικά νησιά έχει και η επαναλειτουργία των ελικοδρομίων της Ερεικούσσας και των Οθωνών στα Διαπόντια Νησιά, έπειτα από χρόνια υποβάθμισης.

Όπως επισημαίνει ο Θανάσης Κοντογεώργης, «για τους κατοίκους αυτών των μικρών ακριτικών νησιών, ένα λειτουργικό ελικοδρόμιο σημαίνει πρωτίστως δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής όταν κάθε λεπτό μετρά».

Περιβάλλον, πολιτισμός και πρωτογενής τομέας

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας δημοσιεύθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης για τη Γυάρο και τη θαλάσσια ζώνη της, με όρους για την επισκεψιμότητα και την προστασία της Ποσειδωνίας, της μεσογειακής φώκιας και των θαλασσοπουλιών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 22 περιοχές Natura 2000 στα Ιόνια Νησιά, με αποτέλεσμα το ποσοστό της συνολικής έκτασης του δικτύου Natura 2000 στη χώρα που καλύπτεται από εγκεκριμένες μελέτες να ανέρχεται πλέον στο 77,5%.

Στη Μικρά Μαντίνεια, προχωρά έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας ύψους 6,165 εκατ. ευρώ, ενώ στη Δυτική Μακεδονία διατίθεται νέα χρηματοδότηση 4,85 εκατ. ευρώ για πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους σε Σέρβια, Καστοριά και Αμύνταιο. Στο λιμάνι της Μυκόνου τέθηκε σε λειτουργία σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού από νιπτήρες.

Στον πρωτογενή τομέα υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για αποζημιώσεις 4,8 εκατ. ευρώ στους αγρότες των Τεναγών Φιλίππων, ενώ, σύμφωνα με την ανάρτηση, υπάρχει δέσμευση για αποζημίωση και των αγροτών στον Πλατανότοπο για τις ζημιές στις καλλιέργειές τους.

Στον πολιτισμό, το παλιό Δημοτικό Σχολείο στην Αγρελιά Τρικάλων αξιοποιείται πλέον ως χώρος πολιτισμού, ενώ στην Ξάνθη προχωρούν οι μελέτες αποκατάστασης της Καπναποθήκης «Μπασιούδη», προκειμένου να στεγάσει το Διαχρονικό Μουσείο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, χορηγία 2,5 εκατ. ευρώ της METLEN χρηματοδοτεί τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου, του Επταπυργίου και των βυζαντινών τειχών. Στην Ιθάκη, χρηματοδοτείται η συντήρηση και ανάδειξη της Σχολής Ομήρου, ενώ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για το Μουσείο στο Βαθύ, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 8,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αποκατάσταση μνημείων στο Άγιο Όρος, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, ενώ στο Πωγώνι προχωρά με χρηματοδότηση 700.000 ευρώ το Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Ηπειρωτικής Μουσικής.

Αθλητικές υποδομές

Στην Καλαμάτα, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ για το νέο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο. Στην Πτολεμαΐδα, αναδείχθηκε ανάδοχος για την ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου, έργο προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ.

Στη Θήρα, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη βελτίωση του Δημοτικού Γηπέδου, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Συνοψίζοντας, ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογραμμίζει ότι «όλες αυτές οι εξελίξεις περιγράφουν κάτι πολύ απλό: η ανάπτυξη της Περιφέρειας δεν κρίνεται μόνο από ένα μεγάλο έργο. Κρίνεται από το αν ο δρόμος γίνεται ασφαλέστερος, αν το σχολείο και το Κέντρο Υγείας λειτουργούν καλύτερα, αν ένα ακριτικό νησί μπορεί να έχει άμεση αεροδιακομιδή, αν ένα χωριό έχει πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες, αν μια οικογένεια μπορεί να ανακαινίσει το σπίτι της, αν ένας νέος μπορεί να βρει λόγους να μείνει στον τόπο του».

Σημειώνει δε ότι «τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης έχουν σημασία γιατί μας βοηθούν να βλέπουμε όλες αυτές τις ανάγκες μαζί, να τις ιεραρχούμε και να παρακολουθούμε την πορεία τους μέχρι να γίνουν πράξη».

«Γιατί το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην Περιφέρεια», καταλήγει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.