Έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι «η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Επίσης, εξαπολύει προσωπική επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι επιδίδεται σε επικοινωνιακά σόου , αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων.

«Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί “αριστερής μιζέριας”, ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας, επίσης, παρουσιάζει τις προτάσεις του για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με επίκεντρο την άμεση μισθολογική αύξηση κατά 500 ευρώ για γιατρούς και νοσηλευτές, προειδοποιώντας ότι «αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ».

Διαβάστε την ανάρτηση Αλέξη Τσίπρα:

«Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας συνάντησα υγειονομικούς, τους ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία “κρατάνε Θερμοπύλες”.

Ασθενείς και συγγενείς στην αναμονή. “Σε περιμένουμε να φτιάξεις τα νοσοκομεία. Να έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς”.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί “αριστερής μιζέριας”, ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας.

Είναι λοιπόν σαφές ότι η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

“Είμαι μαία, δουλεύω τριάντα χρόνια στο νοσοκομείο. Αυτό που θέλω να πω για το νοσηλευτικό και το μαιευτικό προσωπικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση”.

Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπα ότι δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου άμεση προτεραιότητά μας είναι η μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα.

“Οι καρκινοπαθείς ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά. Από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η θεραπεία”.

Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια είναι πρωτοφανής, όπως ακριβώς είναι και η απαξίωση του δημοσίου συνολικά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η πρότασή μας είναι καθαρή:

500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα

– Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

– Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

Νέος Υγειονομικός Χάρτης και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα

Γιατί αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ. Δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ.

Γιατί όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια».