Δυναμικά ξεκίνησε η εβδομάδα και έτσι θα συνεχιστεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πρώτος κάνει πράξη την προώθηση του κυβερνητικού έργου και την αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει καταστρώσει ένα πλάνο περιοδειών για τον πρωθυπουργό που στόχο έχει να βρεθεί και σε περιοχές που η ΝΔ είχε την απόλυτη κυριαρχία. Ωστόσο, αστάθμητοι παράγοντες κάνουν επιτακτική την παρουσία του ίδιου του προέδρου της κυβερνώσας παράταξης εκεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, μια ημέρα μετά το υπουργικό, μέσω του οποίου εξέπεμψε μηνύματα και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, θα παραχωρήσει το πρωί (10:00) ραδιοφωνική συνέντευξη και το απόγευμα θα βρεθεί στην καρδιά της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, στο ελληνικό FBI, το οποίο μετρά πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει γκρίνια και σκεπτικισμός από την αντιπολίτευση.

Χθες, στο υπουργικό, εστιάζοντας στις εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα, ο πρωθυπουργός είπε: «Αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η “Νομιμότητα Παντού” είναι μία έννοια αδιαπραγμάτευτη. ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Απαντώντας δε στις επικρίσεις που διατυπώνονται, τόνισε: «Το έγκλημα υπήρχε πάντα – τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, τώρα όμως για μεγάλες υποθέσεις – αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες – ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας – τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται – κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019».

Δύο χρόνια ελληνικό FBI

Το ελληνικό FBI συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας και στα γενέθλια αυτά θα είναι παρών σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μέσα από την τοποθέτηση που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μηνύματα ότι η κυβέρνησή του δεν κάνει εκπτώσεις στο θέμα της επιβολής του νόμου, ειδικά απέναντι σε όσους λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τη διετία 2024 – 2026 εξαρθρώθηκαν περισσότερες από 270 εγκληματικές οργανώσεις που κάλυπταν όλο το φάσμα του ποινικού και οικονομικού εγκλήματος.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ οι προφυλακίσεις των κατηγορουμένων ξεπερνούν τις 700. Παράλληλα, σημαντικά πλήγματα έχουν καταφερθεί στα κυκλώματα ναρκωτικών με την κατάσχεση τόνων παράνομων ουσιών (ενδεικτικά, μόνο στο πρώτο 16μηνο είχαν κατασχεθεί 7,2 τόνοι ναρκωτικών), ενώ έχουν δεσμευτεί εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία.

Η υπηρεσία εστιάζει στην καταπολέμηση της «βαριάς» εγκληματικότητας και της διαφθοράς μέσω μίας ενιαίας, κεντρικής δομής με πανελλαδική εμβέλεια:

Το «Ελληνικό FBI», σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, έφερε στο φως πολυετείς υποθέσεις μεγάλης φορολογικής απάτης. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη εξάρθρωση κυκλωμάτων σε γνωστές αλυσίδες εστίασης (π.χ. υπόθεση «Χωριάτικο»), όπου εφαρμόστηκαν ειδικές τετράμηνες επιχειρήσεις-παγίδες και κρυφές παρακολουθήσεις.

Εξαρθρώθηκαν εγκληματικές ομάδες που δρούσαν «εκ των έσω» σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε εφορίες και πολεοδομίες.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεγάλα δίκτυα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων, καθώς και οργανώσεις εμπορίας ανθρώπων.

Κυβερνητικά στελέχη θύμιζαν ότι λίγους μήνες μετά τη σύσταση του ελληνικού FBI και τις επιτυχίες που είχε σημειώσει τον Μάρτιο του 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την έδρα του και είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν άβατα και ούτε συμμορίες υπεράνω του νόμου». Αυτό, όπως λένε, είναι η καλύτερη απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης που μιλά για περίεργο κύμα εξιχνιάσεων καθώς οι επιτυχίες του ελληνικού FBI δεν είναι όψιμες αλλά έχουν συνέχεια από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του.

Στην έδρα του Σαμαρά

Και παρότι το βλέμμα της κυβέρνησης τα επόμενα 24ωρα θα είναι στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός την Πέμπτη αναμένεται να μεταβεί στην Καλαμάτα, στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά όπου στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η ΝΔ είχε σημειώσει ποσοστό άνω του 47% με στόχο να συσπειρώσει και εκεί την κομματική βάση.

Οι περιοδείες θα συνεχιστούν όπως αποφασίστηκε και στη συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας της ΝΔ στην οδό Πειραιώς. Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε ετοιμότητα τον εκλογικό μηχανισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός απέκλεισε χαριτολογώντας την Κυριακή του Πάσχα (2 Μαΐου) ως ημέρα των εκλογών και εκμυστηρεύθηκε στα μέλη του οργάνου της ΝΔ ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει σε ημερομηνία.