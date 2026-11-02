Στην ουσιαστική και συνεχή στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, καθώς το δημογραφικό ζήτημα παραμένει κρίσιμη εθνική πρόκληση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Θωμά Γιαννιώτη, καθώς και δύο πολύτεκνα ζευγάρια.

Με αφορμή και τον χθεσινό εορτασμό της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «στην Ελλάδα, με το δημογραφικό ζήτημα να παραμένει κρίσιμη εθνική πρόκληση, η προσφορά των πολυτέκνων αξίζει περισσότερα από τιμητικές αναφορές μία φορά τον χρόνο. Αξίζει συνεχή και ουσιαστική στήριξη. Στεκόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη δίπλα σε κάθε πολύτεκνο γονιό και παιδί».

Ο κ. Τασούλας ενδιαφέρθηκε, επίσης, για τα αποτελέσματα του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, που διοργάνωσε η Συνομοσπονδία τον περασμένο Οκτώβριο στο Καρπενήσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς της.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννιώτης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος για δεύτερη συνεχή χρονιά υποδέχεται τους πολυτέκνους με τις οικογένειές τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε, «εν μέσω μιας οξύτατης δημογραφικής κρίσης, οι πολύτεκνοι εξακολουθούν να προσφέρουν αυτό που θεωρείται και είναι το σημαντικότερο για την κοινωνία μας, το ανθρώπινο δυναμικό» και υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης ενός εθνικού σχεδίου για την πολύτεκνη οικογένεια.

Εκ μέρους της ΑΣΠΕ παρόντες ήταν ο α’ αντιπρόεδρος, Δημήτριος Σταμούλης, και η γγ, Δήμητρα-Ινές Αγγελή.