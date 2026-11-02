Στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα αλλά και στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου μέχρι το τέλος της τετραετίας το 2027, εστίασε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ειδικότερα, ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε στις αυστηρές ρυθμίσεις που έρχονται για τη λειτουργία των funds, την αποφασιστικότητα της χώρας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και στις σημαντικές επιτυχίες της αστυνομίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ERTnews για το κυβερνητικό έργο δήλωσε ότι «προσπαθήσαμε από το 2019, να υπάρχει κατ’ έτος ένας ετήσιος προγραμματισμός, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ακολουθείται. Προφανώς υπάρχουν και παράγοντες που εμφιλοχωρούν, κρίσεις που αναθεωρούν τις προτεραιότητες κ.ο.κ. Ήδη έχει περίπου το 90% θα σας έλεγα του προεκλογικού προγράμματος έχει ήδη υλοποιηθεί, γιατί η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση μέχρι και την ημέρα που θα διαλυθεί η Βουλή να συνεχίσει τη δουλειά της. Επομένως, εμείς έχουμε κάποιες προτεραιότητες που θα παρουσιαστούν σήμερα από κάθε Υπουργό και για τους επόμενους μήνες μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Αυτά αφορούν ένα εύρος θεμάτων και από την οικονομία και στον χώρο της εργασίας, αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την αμυντική πολιτική».

Σχολιάζοντας το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε: «ο κ. Βενιζέλος έχει διατελέσει και υπουργός Εξωτερικών, επομένως νομίζω αντιλαμβάνεται πλήρως και τις παραμέτρους, αλλά και βέβαια την ιστορική ευθύνη που υπάρχει κάθε στιγμή και σε σχέση με όσα απασχολούν σε κάθε περίοδο, αλλά και στο πώς καταστρώνεις μια στρατηγική, αλλά και πώς υπερασπίζεσαι και τα εθνικά δίκαια. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι και τις προηγούμενες μέρες στον ΟΗΕ και με την ομιλία του πρωθυπουργού και με την παρουσίαση που έκανε και με την υπεράσπιση ουσιαστικά του Δικαίου της Θάλασσας, του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών συμφερόντων, νομίζω έγινε σε όλα τα επίπεδα κατανοητό γιατί αυτό το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καμία ισχύ δεν μπορεί να έχει. Είναι ανυπόστατο, άκυρο και βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο λέει μόνο η Ελλάδα, το έχει πει ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και πολλές άλλες χώρες. Όπως είδατε υπήρξε και κοινή δήλωση πριν λίγες μέρες του Υπουργού Εξωτερικών και με άλλες χώρες που είναι μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επομένως, νομίζω ότι σε κάθε συγκυρία αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση με σοβαρότητα, με συνέπεια αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν. Κάποια πράγματα θα πάνε καλά, κάποια θα πάνε λιγότερο καλά, αλλά σε ό,τι προκύπτει υπάρχει κατάλληλη απάντηση».

«Με το συζητούμενο νομοσχέδιο μπαίνουν κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις στη λειτουργία των funds»

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των funds και των servicers, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε πως «με το συζητούμενο νομοσχέδιο μπαίνουν κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις στη λειτουργία των funds και ταυτόχρονα βέβαια και σε κάποιες παράλογες απαιτήσεις. Μην ξεχνάτε πλέον ότι πέραν των προστίμων που υπάρχουν, τα οποία θα σας έλεγα είναι αρκετά υψηλά και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να λειτουργούν τα funds σε σχέση με την επικοινωνία τους με τον κάθε οφειλέτη. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις σε σχέση με το ποια προκαταβολή μπορούν να ζητήσουν όλα αυτά. Η κυβέρνηση έφερε νομίζω μια σοβαρή πρωτοβουλία και θα πρέπει όλα τα κόμματα να δείξουν κατά πόσον συμφωνούν και με αυτές τις διατάξεις και με ποιο πλευρό είναι αυτό. Ως προς το θέμα του άρθρου 23, υπήρξε έντονη αντίδραση.

Προφανώς η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι ουσιαστικά μία τέτοια συζήτηση για μία διάταξη που ήδη ισχύει, σας υπενθυμίζω για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και έχει ήδη ψηφιστεί και λειτουργεί, ότι όλο αυτό ουσιαστικά θα δημιουργούσε μια άλλη συζήτηση σε σχέση με το ζητούμενο, που είναι ουσιαστικά αυτό το αυστηρό πλαίσιο για τους funds και για τους servicers. Και γι’ αυτό υπήρξε και αυτή η διαχείριση και νομίζω τώρα στη Βουλή, επειδή θα έχουμε την ψήφιση στην Ολομέλεια, θα αποδειχθεί βέβαια ποιοι θέλουν ένα αυστηρό πλαίσιο σε σχέση με τα funds και τους servicers. Η άποψη της κυβέρνησης είναι σαφής. Είναι ψηφισμένος νόμος. Πάνω σε αυτό θεμελιώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό και η λειτουργία του εξωδικαστικού. Επομένως, από κει και πέρα, θα πρέπει όλοι υπεύθυνα να τοποθετηθούν σε ένα νέο και πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο έρχεται προκειμένου να εξορθολογιστεί η λειτουργία τους και είναι προς το συμφέρον του κάθε πολίτη».

Κάνοντας ειδική αναφορά για τις τελευταίες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος είπε «αντί να αναγνωρίζεις την επιτυχία των διωκτικών αρχών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το γεγονός ότι αποκαλύπτονται τέτοιες υποθέσεις, γιατί το έγκλημα βρίσκει πάρα πολλούς τρόπους προκειμένου να αποφύγει τις διαδικασίες, αντί να αναγνωρίζεις αυτό, να κάθεσαι να λες ότι οι ίδιοι οι οποίοι φέρνουν στην επιφάνεια και διαλευκάνουν αυτές τις υποθέσεις είναι οι ίδιοι που συγκαλύπτουν ή με ένα μαγικό τρόπο κρατάνε κάποιες τέτοιες υποθέσεις και τις βγάζουν ανάλογα με τη συγκυρία, που δεν καταλαβαίνουν ποια είναι αυτή η συγκυρία. Ο αγώνας κατά της νομιμότητας είναι συνεχής. Ο Πρωθυπουργός το είχε θέσει και πρώτος σε προτεραιότητα από το 2023 και στην ομιλία του τότε στη ΔΕΘ. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή την επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια για το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε αυτή η υπηρεσία, έχει οδηγήσει στην εξάρθρωση άνω των 250 εγκληματικών οργανώσεων. Επομένως, νομίζω σε αυτό πρέπει να μείνουμε και βέβαια να ενισχύουμε τις διαδικασίες και να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη τις αρχές προκειμένου να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους».

Σε ερώτηση για το Καλώδιο και για το εάν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, απάντησε: «έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και με βάση τον προγραμματισμό έχουν κατατεθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, δηλαδή στην επιτροπή του υπουργείου Εξωτερικών και στο Λιμενικό, προκειμένου να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες. Δεν έχει ανατρέψει τίποτα τον προγραμματισμό, πολλώ δε μάλλον για ένα διευρωπαϊκό έργο, το οποίο αντιλαμβάνεστε, έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή αλλά και την ίδια την Ευρώπη και για πολλές χώρες. Επομένως, ως προς αυτό προχωράμε κανονικά. Νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός (ενν. Καραμανλής) με σοβαρότητα και με προσοχή τοποθετήθηκε σε αυτό το ζήτημα και σε καμία περίπτωση δεν υιοθέτησε ούτε στη ρητορική του, απόψεις που εκφράστηκαν για ήττα της χώρας μας από ένα άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι θα προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία και σε ένα τεχνικό καθαρά θέμα, το οποίο είναι η ενημέρωση που μπορεί να υπάρξει ως προς το έργο αυτό, που είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα πέραν τίποτα άλλο δεν υποκρύπτεται. Πέραν αυτού, καμία άδεια δεν ζητείται από την Τουρκία και ούτε βέβαια θα ζητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί η μόνη αρμόδια να δώσει αυτή την άδεια είναι η χώρα μας».

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί προσέγγισης της κυβέρνησης με ακροδεξιά στοιχεία και χαρακτήρισε γελοιότητες τα όσα λέγονται. «Για κάθε υγιώς σκεπτόμενο, δημοκρατικό πολίτη αντιλαμβάνεται ότι αυτή η Κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη Δικαιοσύνη, με ενέργειες βέβαια της Δικαιοσύνης, αλλά ήταν επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και έχοντας τη δημοκρατική παράδοση, σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε μικροπολιτικό συμφέρον που δεν υπάρχει κιόλας, δεν θα έκλεινε το μάτι. Είναι προφανώς απέναντι σε κάθε φασιστική λογική και σε κάθε λόγο που εκφέρεται με αυτό το περιεχόμενο. Επομένως κανένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει και ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση δεν θα βρίσκεται κοντά σε τέτοιες απόψεις».