Στον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου μέχρι τον Ιούνιο του 2027, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η συζήτηση επεκτάθηκε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στην πολιτική επικαιρότητα.

Ερωτηθείς για το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και την κριτική περί επιβράδυνσης του κυβερνητικού έργου ενόψει των εκλογών, υπογράμμισε ότι η τήρηση σταθερού εκλογικού κύκλου επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη συνέχεια της κυβερνητικής δράσης. Αναφέρθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό που εφαρμόζεται από το 2019, αναγνωρίζοντας ότι οι κρίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση προτεραιοτήτων, ενώ εκτίμησε ότι περίπου το 90% του προεκλογικού προγράμματος έχει υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε υλοποίηση. Τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει «μέχρι και την ημέρα που θα διαλυθεί η Βουλή, να συνεχίσει τη δουλειά της» και ενημέρωσε ότι στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες των υπουργείων έως τον Ιούνιο του 2027, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν μετά τη συνεδρίαση.



Αναφερόμενος στο άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου για την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημείωσε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αντιλαμβάνεται τις παραμέτρους και την ιστορική ευθύνη της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον ΟΗΕ, υπερασπίστηκε το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο και τα ελληνικά συμφέροντα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να έχει ισχύ. Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι τη σχετική θέση δεν εκφράζει μόνο η Ελλάδα, αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και άλλες χώρες.



Για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο κ. Κοντογεώργης διευκρίνισε ότι έχουν κατατεθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες ελληνικές αδειοδοτούσες αρχές, στην επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών και στο Λιμενικό, ώστε να χορηγηθούν οι άδειες και να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. «Δεν έχει ανατρέψει τίποτα το πρόγραμμα», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για την περιοχή και την Ευρώπη. «Καμία άδεια δεν ζητείται από την Τουρκία και ούτε βέβαια θα ζητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί η μόνη αρμόδια να δώσει αυτή την άδεια είναι η χώρα μας», τόνισε. Σημείωσε ότι η αποτίμηση πρέπει να γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων, υπενθυμίζοντας αντίστοιχες συζητήσεις για τα F-35.



Για τις αποκαλύψεις υποθέσεων παρανομίας, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι Αρχές επιλέγουν τον χρόνο δημοσιοποίησής τους για να επηρεάσουν την προεκλογική ατζέντα. Υπογράμμισε ότι πρέπει να αναγνωρίζεται η επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έχει συμβάλει στην εξάρθρωση περισσότερων από 250 εγκληματικών οργανώσεων μέσα σε δύο χρόνια. Ζήτησε εμπιστοσύνη στις αρχές, επισημαίνοντας ότι δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ούτε όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί ίδιοι, και υπογράμμισε ότι «έχει μεγάλη σημασία να αναδεικνύουμε τα θετικά παραδείγματα».