Να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί ζήτησε από τους πολίτες, με αφορμή τις απάτες της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Μην δίνετε λεφτά όταν βλέπετε στο διαδίκτυο να ζητούν χρήματα για θεραπεία, το κράτος καλύπτει το 100% των δαπανών» είπε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας 2/11.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις που αφορούν τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τον ιδρυτή της Κώστα Φιρινίδη που συγκέντρωνε χρηματικές προσφορές για παιδιά με προβλήματα υγείας χωρίς να τα αποδίδει στους αποδέκτες ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Είσαι Έλληνας πολίτης, σου τυχαίνει σοβαρή ασθένεια που θέλει συγκεκριμένο φάρμακο, θεραπεία, επέμβαση; Υπάρχει στο υπουργείο Υγείας η ανώτατη υγειονομική επιτροπή, παίρνετε χαρτί από γιατρό δημόσιου νοσοκομείου, το ελέγχει η επιτροπή και σου καλύπτει το 100% των δαπανών».

«Κάθε φορά που βλέπω ερανικό λογαριασμό σε Twitter και Facebook το στέλνω στον εισαγγελέα. Δεν μπορείς να μαζεύεις λεφτά για θεραπεία στο εξωτερικό, τα έξοδα τα καλύπτει το κράτος. Ο μόνος λόγος να μην εγκρίνει η επιτροπή το αίτημα είναι οι γιατροί να πουν ότι αυτό καλύπτεται στην Ελλάδα» δήλωσε στην εκπομπή του ANT1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Για να γίνει ερανικός λογαριασμός πρέπει να γίνει ειδικό αίτημα στον ΕΟΠΥΥ και αν η επιτροπή κρίνει ότι χρειάζονται επιπλέον χρήματα, τότε δίνεται ειδική άδεια και ο λογαριασμός παρακολουθείται από τον ΕΟΠΥΥ» διευκρίνισε και εξήγησε: «Εμείς δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του πίσω στην ανάγκη του όσο φτωχός κι αν είναι, όποια δυσκολία και αν αντιμετωπίζει. Όποτε βρίζουν όλοι το ΕΣΥ για πολιτικούς λόγους πλήττουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και πιστεύει πιο εύκολα την απάτη».

«Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το κράτος τα πληρώνει όλα για το εξωτερικό. Τέτοιου είδους αναρτήσεις είναι σίγουρα απάτη, πρέπει να γράφει άδεια ερανικού λογαριασμού με συγκεκριμένο αριθμό» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο Μedwatch, το ψηφιακό εργαλείο που εντοπίζει διαφημίσεις ιατρικών πρακτικών που αντιβαίνουν τους κώδικες δεοντολογίας, ο υπουργός Υγείας είπε «έχουν εξαφανιστεί οι διαφημίσεις κατά 99%, κλαίει το Facebook, έχουμε συνεχώς ελέγχους και πορίσματα. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η ευκολία διαφήμισης τέτοιων πραγμάτων έχει σταματήσει».

Ερωτηθείς, τέλος, για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Χανίων το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά είπε «όταν μπήκα στο νοσοκομείο κάποιοι με ύβριζαν. Επειδή με βρίσατε κάνατε την Οκτωβριανή Επανάσταση; Στις ύβρεις περιεχόμενο δεν μπορεί να υπάρχει». Μιλώντας, δε, για μα γυναίκα που, όπως είπε, με έβριζε με το που μπήκα στο νοσοκομείο «κανονικά θα έπρεπε να της κάνω μήνυση αλλά είπα να μην το κάνω γιατί θα χαλάσει η συζήτηση. Δεν μπορεί να μπαίνει ο εκλεγμένος υπουργός του ελληνικού λαού μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και η άλλη να του λέει άντε… είναι γελοιότητες αυτά και η κυρία γελοία».

«Αντί να τσακωνόμαστε για “του ΝΑΤΟ τα σφαγεία”, δεν είναι καλύτερο να διορθώνουμε τα προβλήματα;» αναρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης και κάλυψε πλήρως την Ντόρα Μπακογιάννη για το ξέσπασμα σε βάρος γυναίκας που τη διέκοπτε κατά την τοποθέτησή της στη συζήτηση στο νοσοκομείο Χανίων: «Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν η τελευταία που μίλησε μετά από 3,5 ώρες. Πήρε το λόγο για να ανακοινώσει το μεγάλο έργο για τα campus για τους γιατρούς. Είναι μια κυρία που διέκοπτε κάθε ομιλητή που δεν συμπαθούσε και της είπε η κυρία Μπακογιάννη να σταματήσει. Να μπούμε στη θέση αυτού του ομιλητή, είναι δύσκολο να του πεις να σταματήσει; Δεν έχουμε όλοι την ίδια αντοχή στην αγένεια. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Μπακογιάννη. Είναι αγένεια να διακόπτεις έναν ομιλητή».