Ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση «Χωριάτικο» είναι πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ είχε γνώση αυτών των υποθέσεων, τις έκρυβε κάτω από το χαλί», υποστήριξε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

«Σήμερα ο Τσίπρας λέει πως η Ελλάδα της εντιμότητας πρέπει να νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς, ενώ εκείνος ψήφισε πιο ελαφρύ ποινικό κώδικα και εμείς φέραμε έναν κώδικα που προβλέπει πιο αυστηρές ποινές και δημιουργήσαμε θεσμικό πλαίσιο για να γίνονται καταγγελίες, να αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι την ασφάλεια ότι μπορούν να καταγγείλουν κάτι και να επιφέρει αποτέλεσμα».

«Πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι, δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν επί ΝΔ, παράγουν αποτέλεσμα».

Για την απόσυρση του Άρθρου 23 επεσήμανε ότι στόχος ήταν να μπει ένα όριο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αν και παραδέχθηκε ότι χρειάζεται μία επαναδιατύπωση.

Για τον νόμο της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, σημείωσε ότι το νέο νομοσχέδιο «δίνει περισσότερη δύναμη στον οφειλέτη, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δάνειό του που έχει πωληθεί σε fund».

Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ότι στόχος της ΝΔ είναι να εκπροσωπηθεί στα ψηφοδέλτιά της και η νέα γενιά.