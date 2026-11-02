Στις μεγάλες αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, αλλά και τη δράση της ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, έδωσε λεπτομέρειες για τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, τις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκονται στο μικροσκόπιό της, καθώς και τις έρευνες για τις κλοπές χαλκού και την τραγωδία στην Πλάκα.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο υπουργός περιέγραψε την πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση ενός εκτεταμένου εγκληματικού δικτύου, στο οποίο εμπλέκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Όπως ανέφερε, η αστυνομική επιχείρηση δεν σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης, καθώς η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, δήλωσε για την υπόθεση «Χωριάτικο»: «εδώ και 1,5 χρόνο, η ΕΛΑΣ, η ΔΑΟΕ, μέσα από μια τεράστια προσπάθεια, με την παρουσία και συμμετοχή του Εισαγγελέα, κατόρθωσε και εξάρθρωσε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο, που έχει συνέχεια, δεν έχει τελειώσει. Η ανάκριση θα εμβαθύνει την έρευνα και σε άλλους τομείς από το ελληνικό FBI».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε, μάλιστα, ότι στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας οργανώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα μια επιχείρηση σε νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο ανήκει στον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Η συγκεκριμένη κίνηση, όπως εξήγησε, είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση στους εμπλεκόμενους ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν ολοκληρώσει τις έρευνές τους και δεν επρόκειτο να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

«Πριν από ένα μήνα, προκειμένου να χαλαρώσουμε όλους και να μην αντιληφθεί κανείς τι ερευνούμε, έγινε μια επιχείρηση σε κέντρο στη Συγγρού, ιδιοκτησίας του (σ.σ. του Άγγελου Γιαννακόπουλου), που ήταν προειδοποιημένη ότι θα γίνει για να νομίσουν πως αυτό ήταν και τέλειωσε. Αυτό τον χαλάρωσε και τον έκανε να φύγει ακόμα και στο Ντουμπάι. Ήταν μια έφοδος σε κέντρο διασκέδασης, που είχε προειδοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον υπουργό, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να απομακρύνουν τις υποψίες από την πραγματική έρευνα και να μην προκαλέσουν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξή της. Ερωτηθείς, εξάλλου, για το σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο υπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου του, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα υπεράσπισης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «δεν θέλω να σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί είναι υπόδικοι, πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους και το δικαίωμα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους».

Οι δύο χρονιές λειτουργίας του ελληνικού FBI και οι 1.200 εργαζόμενοι

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη δημιουργία του ελληνικού FBI, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυση της υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη για έναν εξειδικευμένο μηχανισμό αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος ήταν επιτακτική.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δημιουργία της υπηρεσίας προσωπικό του στόχο, τονίζοντας ότι μέχρι τότε το κράτος δεν διέθετε την απαραίτητη οργανωτική δομή για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα εγκληματικά δίκτυα.

Στην τοποθέτησή του σημείωσε: «ήταν προσωπικό μου όραμα εδώ και χρόνια, ορμώμενος από το κίνητρο να υπάρξει μια εξειδικευμένη υπηρεσία για το οργανωμένο έγκλημα. Αρκετοί ρωτάνε: “γιατί τώρα και πριν τις εκλογές”; Γιατί τώρα έγινε η υπηρεσία, το κράτος ήταν ανοργάνωτο και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Ξεκινήσαμε από ένα πολύ συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, από 2 δικαστές που είναι τώρα στο FBI. Τηρείται απόλυτα η νομιμότητα, υπάρχει εισαγγελέας και έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες υπηρεσίες. Είναι ένστολη υπηρεσία, λειτουργεί όλο το 24ωρο, ένοπλη, κάνει μεγάλες επιχειρήσεις μαζί με την ΟΠΚΕ, τα ναρκωτικά. Πρόκειται για υπηρεσία υπόδειγμα, βγάζει τεράστιες επιτυχίες στη διείσδυση στο οργανωμένο έγκλημα. Το ίδιο και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με διείσδυση για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Η Ελλάδα πλέον διαθέτει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική υπηρεσία, υπό την εντολή των εισαγγελέων».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου κτιρίου, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί το ελληνικό FBI και να αποκτήσει εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές και τεχνικές ανάγκες του.

«Αναζητούμε κτίριο, για να μετακινηθούν σε μια υποδομή με πλήρη εξοπλισμό», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι σήμερα στην υπηρεσία απασχολούνται συνολικά 1.200 άτομα. Από αυτά, τα 950 υπηρετούν στην Αθήνα και τα υπόλοιπα 250 στη Θεσσαλονίκη.

Νέες έρευνες για την υπόθεση της ΜΚΟ

Αναφορικά με την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες αποκαλύψεις από την εξέλιξη της έρευνας.

Όπως υπογράμμισε, οι αστυνομικές αρχές δεν πρόκειται να περιοριστούν στα μέχρι στιγμής ευρήματα, αλλά θα εξετάσουν κάθε πιθανή πτυχή της εγκληματικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και σε ενδεχόμενες διασυνδέσεις με κρατικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «υπάρχουν και άλλα στοιχεία, που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα», ενώ ξεκαθάρισε πως «θα διερευνηθεί κάθε πλευρά του εγκληματικού δικτύου, για κάθε κρατική υπηρεσία».

Οι κλοπές χαλκού, τα σκραπατζίδικα και η τραγωδία στην Πλάκα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κλήθηκε να τοποθετηθεί και για την τραγωδία στην Πλάκα, καθώς και για το ευρύτερο ζήτημα των κλοπών χαλκού και άλλων μετάλλων. Όπως παραδέχθηκε, η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί δύσκολη αστυνομική αποστολή, καθώς τα κλεμμένα υλικά καταλήγουν συχνά σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛ.ΑΣ. ασχολείται συστηματικά με το συγκεκριμένο ζήτημα τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ έχουν συγκροτηθεί ειδικές ομάδες για την εξάρθρωση των δικτύων που εμπλέκονται στις κλοπές και στη διάθεση των μετάλλων.

«Η ΕΛ.ΑΣ. ασχολείται και εγώ διαρκώς με αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρει κανείς όλα αυτά που κλέβουν κυρίως οι Ρομά και τα παραδίδουν στα σκραπατζίδικα. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, έχουν γίνει ειδικές ομάδες για να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο. Κάθε έγκλημα πρέπει η εξιχνίασή του να φτάνει μέχρι το τέλος. Πρέπει να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα, δεν είναι τόσο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας ειδικότερα στο περιστατικό της Πλάκας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν είναι η εξάρτηση των εμπλεκομένων από τις ναρκωτικές ουσίες. Όπως υποστήριξε, η ανάγκη εξασφάλισης της καθημερινής δόσης τους μπορεί να τους οδηγήσει στην επανάληψη παράνομων πράξεων, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ειδικών δομών που θα συνδυάζουν τη θεραπεία με τον περιορισμό.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν: Ήταν χρήστες ναρκωτικών. Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους, κάθε μέρα πρέπει να διαπράττουν κάποιο αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω, και γιατί έχουν ανάγκη από τη δόση τους και θα εγκληματίσουν. Όποιος είναι εξαρτημένος και είναι έξω, θα εγκληματίσει. Πρέπει να υπάρξει θεραπευτικό κέντρο-φυλακή. Πρέπει να φτιάξουμε δομές για να εγκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι κρίμα που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυξάνουν συνεχώς την παραβατικότητα».

Τι είπε για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Τέλος, αναφορά έκανε ο υπουργός και στην επίθεση που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τη ρίψη βόμβας μολότοφ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν από τις αστυνομικές αρχές και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι δράστες δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των πράξεών τους και τον κίνδυνο που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και για τη ζωή ανυποψίαστων πολιτών που βρίσκονται κοντά στο σημείο μιας επίθεσης.

Όπως δήλωσε: «αυτοί που πήγανε στον Πλεύρη και έβαλαν τη βόμβα μολότοφ που μπορούσε να σκοτώσει έναν περαστικό θα συλληφθούν σύντομα και θα πάνε στη φυλακή. Είναι κάποια παιδιά που δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν και γίνονται δολοφόνοι. Είναι ζήτημα εξάρθρωσης των εναπομεινάντων λειψάνων που ταλαιπώρησαν τη χώρα και τη δημοκρατία».