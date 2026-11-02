Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την ελληνική πρωτοβουλία για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, αλλά και την ακρίβεια που εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν παράγουν τετελεσμένα και δεν επηρεάζουν τους εθνικούς σχεδιασμούς. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων εμπορικών οδών, συνδέοντας την ελληνική πρόταση με την προσπάθεια συγκράτησης του κόστους ζωής διεθνώς.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική, ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται, κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους», τόνισε, στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους υπουργούς του λέγοντας ότι είναι επιλογή του να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου. «Το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας – έως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, 90 προτεραιότητές μας θα πρέπει να έχουν γίνει πράξεις και είναι η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Για τις τελευταίες υποθέσεις φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως:

«Αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η “Νομιμότητα Παντού” είναι αδιαπραγμάτευτη. ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Το έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, τώρα για μεγάλες υποθέσεις, αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες. Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας – τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτεται και διώκεται. Κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019. Κάποιες φορές και με την ανοχή του “Βαθέος Κράτους”».

«Το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος».

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές: