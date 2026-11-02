«Όπως εύγλωττα επισήμανε κι ο δεσπότης μας, όπου χτυπά καμπάνα εκκλησίας νιώθεις πως είναι ζωντανό το χωριό. Γι’ αυτό και με χαρά παραβρέθηκα στην χειροτονία του νέου ιερέα στο Συκούριο, του πατρός Βασιλείου, πολύτεκνου οικογενειάρχη, γιού του παλιού ιερέα του χωριού, του αγαπητού και σεβαστού μας παπα-Γιώργη, και μαζί με τους συγχωριανούς του αναφώνησα το Άξιος. Είναι θετικό στους καιρούς που ζούμε να ενδύονται το ράσο άξιοι κληρικοί. Τους έχει ανάγκη η εκκλησία και η τοπική μας κοινωνία ως σημείο αναφοράς».

Αυτό ανέφερε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη χειροτονία του νέου εφημέριου του Συκουρίου, π. Βασιλείου Μπουρδούβαλη, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της κωμόπολης του Δήμου Τεμπών. Τη χειροτονία του νέου κληρικού στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, αυτόν του ιερέα, τέλεσε ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή κληρικών των Μητροπόλεων Λαρίσης και Θεσσαλονίκης, παρουσία της ηγουμένης, γερόντισσας Θεοδέκτης, και μοναχών της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς.

Επίσης, σημειώνεται ότι στην εκκλησία του Συκουρίου, μεταξύ του πολυπληθούς εκκλησιάσματος που αναφώνησε το «άξιος», εκτός του βουλευτή και γγ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, ήταν ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Τσέτσιλας και οι αντιδήμαρχοι Θανάσης Ζησόπουλος και Χρήστος Κρικώνης.