Δυναμικά ξεκινά ο Νοέμβριος για κυβέρνηση και κόμμα με το υπουργικό να συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ στις 17:30 το απόγευμα και αυτή υπό τον πρωθυπουργό προκειμένου να σημάνει και επίσημα την εκλογική ετοιμότητα της γαλάζιας παράταξης ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο της κυβέρνησης στην τελική ευθεία της βουλευτικής περιόδου, με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές και το κλείσιμο εκκρεμοτήτων.

Ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος στο υπουργικό συμβούλιο

Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκεται ο σχεδιασμός για το λεγόμενο «τελευταίο μίλι» της κυβερνητικής θητείας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το σύνθημα για την άμεση επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό ή πολιτική αδράνεια. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από το σύνολο των μελών της κυβέρνησης μέγιστη σοβαρότητα, προσπάθεια και παραγωγή χειροπιαστού έργου που να επηρεάζει θετικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Το βασικότερο θέμα της συνεδρίασης αφορά τον καθορισμό των κρίσιμων κυβερνητικών προτεραιοτήτων ανά Υπουργείο. Μετά από σχετικές εισαγωγικές τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, κάθε αρμόδιος υπουργός θα κληθεί να παρουσιάσει τους 3 με 4 βασικούς στόχους του χαρτοφυλακίου του, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν απαρέγκλιτα μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου, συμπαγούς και ρεαλιστικού οδικού χάρτη, ο οποίος θα λειτουργήσει ως η καλύτερη «πρόβλεψη» και εγγύηση για το μελλοντικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Πέρα από τον γενικότερο προγραμματισμό, η ατζέντα περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρουσιάσεις:

Τεχνητή Νοημοσύνη και Αγορά Εργασίας: Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο που θέτει κανόνες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, την προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες και την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831. Που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι πιο προστατευμένοι όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα τους και την επεξεργασία τους με τη χρήση αλγόριθμων από τις επιχειρήσεις.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο που θέτει κανόνες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, την προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες και την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831. Που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι πιο προστατευμένοι όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα τους και την επεξεργασία τους με τη χρήση αλγόριθμων από τις επιχειρήσεις. Αστικές Συγκοινωνίες: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα την απτή πρόοδο και το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών, ένα πεδίο που αγγίζει άμεσα την ποιότητα ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα δηλαδή την αύξηση των δρομολογίων αλλά και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών και την αύξηση του στόλου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα την απτή πρόοδο και το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών, ένα πεδίο που αγγίζει άμεσα την ποιότητα ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα δηλαδή την αύξηση των δρομολογίων αλλά και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών και την αύξηση του στόλου. Δικαστική Αστυνομία: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο για τη θεσμική μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε αυτόνομο Σώμα Ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντά στις ανησυχίες της κοινωνίας με μεταρρυθμίσεις και έργα, αποφεύγοντας κάθε ίχνος αυταρέσκειας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Εκεί θα προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, ολοκληρώνοντας μια ημέρα έντονης πολιτικής κινητοποίησης με σαφή προεκλογικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό.

Σε αυτή συμμετέχουν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Ο Γραμματέας της ΝΔ θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στη σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού καθώς και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.