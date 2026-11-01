Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.
Η πλήρης σύνθεση της ΕΓ
Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης)
Εκεί, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του ΚΜ, όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.
Από την πλευρά του ο Γραμματέας της ΝΔ εκτός του απολογισμού των κομματικών περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά), θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου
- Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων Υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο),
- Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,
- Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,
- Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους.