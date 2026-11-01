Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Η πλήρης σύνθεση της ΕΓ

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης)

Εκεί, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του ΚΜ, όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Από την πλευρά του ο Γραμματέας της ΝΔ εκτός του απολογισμού των κομματικών περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά), θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου