Την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι καταδίκασε η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να κοστίσει ανθρώπινες ζωές και ζητώντας τον εντοπισμό των δραστών και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Σε δήλωσή της η κ. Αλεξοπούλου, σημειώνει:

«Η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, είναι μία ακόμη εγκληματική ενέργεια σε βάρος στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορούσε να σκοτώσει.

Λογικές φυσικής εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, εκφοβισμού και επιστροφής στον διχασμό δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Ο εντοπισμός των δραστών και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα».