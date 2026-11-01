Μια χαλαρή εξόρμηση στην Κύθνο πραγματοποίησε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος βρέθηκε σε γνωστή ταβέρνα του νησιού, απολαμβάνοντας στιγμές μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο νησί των Κυκλάδων αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την επίσκεψή του.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ιδιαίτερα θερμό σχόλιο, καλωσορίζοντας τον Κώστα Καραμανλή στο κατάστημά του.

«Σήμερα μαζί μας στο στέκι του Ντέτζη, ο πρώην Πρωθυπουργός μας κ. Κώστας Καραμανλής!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε την Κύθνο για μια σύντομη στάση στις Κυκλάδες, περνώντας χρόνο σε χαλαρό περιβάλλον και μακριά από το επίσημο πρόγραμμα και τις πολιτικές του υποχρεώσεις.