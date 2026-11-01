Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν αρκεί, τονίζει σε δήλωσή της η υπεύθυνη ΚΤΕ Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και προαναγγέλλει κατάθεση τροπολογίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, για κατάργηση αντίστοιχης -όπως αναφέρει- διάταξης που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ειδικότερα η κ. Αποστολάκη σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τράπηκε σε άτακτη υποχώρηση στη Βουλή και αναγκάστηκε να αποσύρει το προκλητικό άρθρο 23, με το οποίο επιχειρούσε να προσφέρει ένα ακόμη προνόμιο στις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθιστώντας τις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών εκτελεστούς τίτλους και στερώντας από τους δανειολήπτες το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας».

Τονίζει ότι «όμως, δεν τελειώσαμε εδώ» και πως «η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση και της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4738/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5313/2026, η οποία καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού». Προσθέτει ότι «η κυβερνητική υπαναχώρηση σε σχέση με την προκλητική ρύθμιση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και των θεσμικών φορέων, οφείλει να ολοκληρωθεί με μια αντίστοιχη πρόβλεψη στο πολυδιαφημισμένο, αλλά αναποτελεσματικό εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Η κ. Αποστολάκη ρωτά αν η κυβέρνηση, που καλεί τους πολίτες να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους, «τους ενημέρωσε ότι ήδη από το καλοκαίρι νομοθέτησε μια διάταξη που μετατρέπει την ίδια τη σύμβαση αναδιάρθρωσης σε εκτελεστό τίτλο υπέρ των πιστωτών».

Σημειώνει ότι γι’ αυτόν τον λόγο «αναλαμβάνουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και θα καταθέσουμε τροπολογία για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης». Καλεί δε την κυβέρνηση να την αποδεχθεί «και να αποδείξει στην πράξη ότι η απόσυρση του άρθρου 23 δεν θα εξαντληθεί σε έναν επικοινωνιακό ελιγμό».

Καταληκτικά τονίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα κληθεί πλέον να πάρει ξεκάθαρη θέση στη Βουλή: Ή θα στηρίξει την κατάργηση της διάταξης ή θα αναλάβει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τη διατήρησή της».