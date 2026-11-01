Την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, καταδικάζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτηρίζει την επίθεση «επικίνδυνη πράξη βίας» και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

«Η βία δεν είναι πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση εκρηκτικών ή εμπρηστικών μηχανισμών σε κτίριο, όπου ενδέχεται να κινδυνεύσουν πολίτες, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μορφή διαμαρτυρίας, αλλά συνιστά έγκλημα.

Παράλληλα, τονίζει ότι η κοινωνία απαιτεί την άμεση τιμωρία των υπευθύνων και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στη βία η απάντηση πρέπει να είναι η ενότητα, η σοβαρότητα και η νομιμότητα.