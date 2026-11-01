Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Όπως ανέφερε, «η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, είναι απολύτως καταδικαστέα. Ουδείς εκφοβίζεται».