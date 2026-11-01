Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των κυβερνητικών πρωτοβουλιών της εβδομάδας.

Με αφορμή την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων, τονίζοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να ακυρώσει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και της ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αθήνας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Επιδότηση καυσίμων, ανακαινίσεις κατοικιών και αγροτικό πετρέλαιο

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται από την κυβέρνηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παράταση της επιδότησης των καυσίμων έως τις 15 Νοεμβρίου, καθώς και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, μέσω του οποίου προβλέπεται επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στο φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, αλλά και στην επιστροφή κρατικών ενισχύσεων άνω των 323 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν.

Θαλάσσια πάρκα και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνονται επίσης οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων, καθώς και η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τη δεύτερη φρεγάτα Belharra, «Νέαρχος».

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη σε παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία των εργαζομένων, ενώ ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τις δράσεις για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: