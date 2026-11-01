Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αναμένεται να κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ξεκινά και στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου 2026 μέσα από το πρίσμα της θεσμικής συνέχειας, της γεωπολιτικής σταθερότητας και της ισχυρής διακομματικής στήριξης που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδό τους και εδράζονται σε βαθιές αμυντικές, οικονομικές και διπλωματικές συμφωνίες .

Σημειώνουν επίσης ότι η Αθήνα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τους Δημοκρατικούς όσο και με τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον δεν εξαρτάται από το ποιο κόμμα ελέγχει τον Λευκό Οίκο ή το Κογκρέσο.

Το «ελληνικό λόμπι» και η εκπροσώπηση της ομογένειας στο Κογκρέσο

Το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς στρέφεται έντονα στην επανεκλογή ή ανάδειξη Ελληνοαμερικανών πολιτικών, ενώ η διατήρηση μιας ισχυρής «ελληνικής ομάδας» (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο θεωρείται κομβική για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων (π.χ. F-35) και του ελέγχου της τουρκικής προκλητικότητας.

Άλλωστε το ελληνικό λόμπι έπαιξε καθοριστικό ρόλο πρόσφατα ώστε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επανατοποθετηθεί χαρακτηρίζοντας το τουρκολυβικό μνημόνιο ως μια κίνηση προκλητική και μη εποικοδομητική.

Τουλάχιστον 50 Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι σε 20 πολιτείες διεκδικούν αξιώματα στις Ενδιάμεσες Εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου 2026.

Η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει θέσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε πολιτειακές κυβερνήσεις και σε τοπικά κοινοβούλια.

Γερουσία των ΗΠΑ

Κρις Πάππας (Δημοκρατικοί): Υποψήφιος για την κενή έδρα της Γερουσίας στο Νιου Χαμσάιρ.

Τζον Σουνούνου (Ρεπουμπλικανοί): Αντίπαλος του Πάππας για την ίδια έδρα στη Γερουσία του Νιού Χαμσάιρ.

Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Μάγκι Γκουντλάντερ (Δημοκρατικοί – Νιού Χαμσάιρ): Διεκδικεί την επανεκλογή της στη 2η Περιφέρεια του Νιού Χαμσάιρ εναντίον της Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς.

Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικάνοι – Φλόριντα): Υποψήφιος για επανεκλογή.

Μάικ Χαριδόπουλος (Ρεπουμπλικάνοι – Φλόριντα): Υποψήφιος για επανεκλογή.

Τζίμι Πατρώνης (Ρεπουμπλικάνοι – Φλόριντα): Υποψήφιος για επανεκλογή.

Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικάνοι – Νέα Υόρκη): Υποψήφια για επανεκλογή.

Ντίνα Τάιτους (Δημοκρατικοί – Νεβάδα): Υποψήφια για επανεκλογή.

Υποψήφιοι για Πολιτειακά Αξιώματα

Αλέξης Γιαννούλιας (Δημοκρατικοί – Ιλινόι): Υποψήφιος για επανεκλογή ως Υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας του Ιλινόι (

Ελένη Κουναλάκη (Δημοκρατικοί – Καλιφόρνια): Υπηρετεί ως Αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Σούζαν Μπισέβιτς (Δημοκρατικοί – Κονέκτικατ): Υποψήφια για επανεκλογή ως Αντικυβερνήτης.

Σταύρος Αντώνης (Ρεπουμπλικανοί – Νεβάδα): Υποψήφιος για επανεκλογή ως Αντικυβερνήτης εναντίον της Σάντρα Χαουρέγκι.

Ντιάνα Ντι Ζόγκλιο (Δημοκρατικοί – Μασαχουσέτη): Υποψήφια για επανεκλογή ως Γενική Ελέγκτρια της Πολιτείας.

Υποψήφιοι για Πολιτειακά Κοινοβούλια

Νέα Υόρκη

Ανδρέας Γουνάρδης (Δημοκρατικοί): Υποψήφιος για την πολιτειακή Γερουσία.

Τζέιμς Σκουφής (Δημοκρατικοί): Υποψήφιος για την πολιτειακή Γερουσία.

Παμέλα Μίχου (Ρεπουμπλικανοί): Υποψήφια για την πολιτειακή Γερουσία.

Μιχάλης Ταννούσης (Ρεπουμπλικανοί): Υποψήφιος για την πολιτειακή Βουλή.

Νιού Χαμσάιρ

Μπέντζαμιν Μπαρούντι (Δημοκρατικοί), Ευσταθία Μπούρα (Δημοκρατικοί), Λούις Τζούρις (Δημοκρατικοί): Υποψήφιοι για πολιτειακές εκλογικές περιφέρειες.

Έλενα Παύλου (Ρεπουμπλικανοί): Υποψήφια για την Περιφέρεια Χίλσμπορο 6.

Κονέκτικατ

Κρίστοφερ Πούλος (Δημοκρατικοί), Ελένη Κάβρος ΝτεΓκρόου (Δημοκρατικοί), Σαβέτ Κονσταντίν (Δημοκρατικοί): Υποψήφιοι για την πολιτειακή Βουλή.

Νικόλ Κλαρίδη-Ντίτρια (Ρεπουμπλικανοί), Τίνα Κούρπα (Ρεπουμπλικανοί): Υποψήφιες για την πολιτειακή Βουλή.

Πενσυλβάνια

Στίβεν Μαλαγκάρι (Δημοκρατικοί) εναντίον Γιάννη Λάμπρου (Ρεπουμπλικανοί): Απευθείας αναμέτρηση στην 53η Περιφέρεια της Βουλής.

Μαρία Τζανακή-Κόλλετ (Δημοκρατικοί): Υποψήφια για την πολιτειακή Γερουσία.

Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι για τα πολιτειακά κοινοβούλια συμμετέχουν σε διάφορες άλλες πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν, η Μασαχουσέτη, το Οχάιο, η Τζόρτζια, το Ντέλαγουερ, το Ρόουντ Άιλαντ, η Νότια Καρολίνα, το Ουισκόνσιν, η Αριζόνα, το Κεντάκι και το Όρεγκον.

Όσον αφορά στις εκλογές και το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει κατά πόσο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων ή αν θα αντιμετωπίσει ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς που θα βάζει «φρένο» σε απότομες μετατοπίσεις στην εξωτερική πολιτική ή στη σχέση των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ.

Η Αθήνα ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή που υπαγορεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε σενάριο και να ενισχύσει τη δική της στρατηγική αυτονομία, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές μάχες στην Ουάσινγκτον.