Την προοπτική να αποκτήσει η Ελλάδα ισχυρότερη παρουσία στον διεθνή χάρτη του προσκυνηματικού τουρισμού ανέδειξε η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, κατά την έναρξη του Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην Αλεξανδρούπολη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες της Θράκης, η αξιοποίηση της θρησκευτικής κληρονομιάς και η σύνδεση των επισκέψεων σε μοναστήρια και προσκυνήματα με την τοπική γαστρονομία.

Η υφυπουργός έθεσε ως βασική επιδίωξη την οργανωμένη προβολή των θρησκευτικών προορισμών της χώρας, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού μπορεί να ενισχύσει περιοχές που δεν συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς και να δημιουργήσει επισκεψιμότητα πέρα από τους θερινούς μήνες.

«Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο, διεθνή προορισμό πνευματικής αναζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Καραμανλή.

Η Θράκη και η μοναστηριακή κουζίνα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη θέση στις εργασίες του συνεδρίου έχει η Θράκη, με τις ιστορικές μονές, τα ιερά προσκυνήματα και τις διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής να αποτελούν βασικούς άξονες της διοργάνωσης. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στη μοναστηριακή κουζίνα, καθώς και στα παραδοσιακά προϊόντα που συνδέονται με τη μοναστηριακή ζωή.

Η υφυπουργός Τουρισμού στάθηκε στον συνδυασμό της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής με το φυσικό περιβάλλον και τη φιλοξενία των κατοίκων. Όπως επισήμανε, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να στηρίξουν την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσα από οργανωμένες περιηγήσεις σε ιστορικές μονές και προσκυνήματα.

Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού συνδέεται, σύμφωνα με την τοποθέτησή της, με την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, την ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, βασική προϋπόθεση παραμένει ο σεβασμός στον πνευματικό χαρακτήρα των χώρων και στην ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου.

Η συνεργασία με την Εκκλησία και ο σχεδιασμός των επόμενων δράσεων

Η Άννα Καραμανλή αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με την Εκκλησία της Ελλάδος και ειδικότερα με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το έργο της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού, της οποίας προεδρεύει.

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι τρεις εν Ελλάδι Εκκλησίες, συναρμόδια υπουργεία και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών για την προβολή των μοναστηριών, των ιερών ναών, των προσκυνημάτων και των θρησκευτικών μνημείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ε΄Πανελλήνιο Συνέδριο διοργανώνεται από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Στις εργασίες του συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Εκκλησίας της Αλβανίας, καθώς και εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου. Παρούσες ήταν επίσης η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά, και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Τουρισμού, Αικατερίνη Κοντουδάκη.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η υφυπουργός συνεχάρη τους διοργανωτές και ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μέσω του εκπροσώπου του, μητροπολίτη Προύσης Ιωακείμ, τον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο και τον γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου, πατέρα Σπυρίδωνα Κατραμάδο, για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία. Όπως ανέφερε, τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των επόμενων πρωτοβουλιών